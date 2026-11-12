Muerte en Circunvalación: conmovedora despedida de los compañeros del policía

A través de las redes sociales, sus compañeros de la Fuerza local publicaron una conmovedora despedida a Braian: "Hoy la Policía de San Juan pierde a un gran hombre, a un compañero ejemplar, a un amigo que siempre dejó huella. Tu sonrisa, tu humildad y tu vocación de servicio vivirán por siempre en nuestros corazones. Gracias por tu entrega, por tu compañerismo y por todo lo que diste. Que Dios te reciba con los brazos abiertos y te dé el descanso eterno. Siempre en nuestros corazones... compañero. Q.E.P.D.", culminó.