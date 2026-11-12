En horas del mediodía de este jueves, Braian Varas, un joven de 30 años murió tras protagonizar un accidente con su moto en Circunvalación, en Santa Lucía. El fallecimiento del motociclista enlutó a la Policía de San Juan, de la que formaba parte a través de la División de Criminalística.
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Muerte en Circunvalación: conmovedora despedida de los compañeros del policía
El personal de Criminalística de la Policía, despidió a su compañero Braian Varas, el joven de 30 años que murió en el accidente en Circunvalación.