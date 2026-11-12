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Muerte en Circunvalación: conmovedora despedida de los compañeros del policía

El personal de Criminalística de la Policía, despidió a su compañero Braian Varas, el joven de 30 años que murió en el accidente en Circunvalación.

En horas del mediodía de este jueves, Braian Varas, un joven de 30 años murió tras protagonizar un accidente con su moto en Circunvalación, en Santa Lucía. El fallecimiento del motociclista enlutó a la Policía de San Juan, de la que formaba parte a través de la División de Criminalística.

A través de las redes sociales, sus compañeros de la Fuerza local publicaron una conmovedora despedida a Braian: "Hoy la Policía de San Juan pierde a un gran hombre, a un compañero ejemplar, a un amigo que siempre dejó huella. Tu sonrisa, tu humildad y tu vocación de servicio vivirán por siempre en nuestros corazones. Gracias por tu entrega, por tu compañerismo y por todo lo que diste. Que Dios te reciba con los brazos abiertos y te dé el descanso eterno. Siempre en nuestros corazones... compañero. Q.E.P.D.", culminó.

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