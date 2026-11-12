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Marcharon a la Legislatura por sus hijos pidiendo cambios en la ley de imputabilidad

Familiares, amigos y allegados de los tres jóvenes se concentraron este jueves frente a la Legislatura provincial. Los padres fueron recibidos por el diputado Córdoba y reclamaron avances judiciales y cambios en la legislación sobre imputabilidad.

Las familias de Uriel Ríos, Gonzalo Martín Quinteros y Germán Galleguillo volvieron a las calles para exigir justicia por sus hijos. La movilización se realizó este jueves frente a la Legislatura de San Juan, donde los padres plantearon sus reclamos y fueron recibidos por el diputado Córdoba. También anticiparon que podrían organizar una nueva marcha en Jáchal.

Familiares, amigos y allegados de Uriel Ríos, Gonzalo Martín Quinteros y Germán Galleguillo se movilizaron este jueves frente a la Legislatura provincial para reclamar justicia por la muerte de los tres jóvenes. La concentración reunió a las familias en un mismo pedido: que las investigaciones avancen, que haya respuestas judiciales y que sus casos no queden impunes.

Durante la manifestación, los padres de las víctimas fueron recibidos por el diputado Córdoba. En el encuentro plantearon la necesidad de acelerar los cambios legislativos vinculados a la ley de imputabilidad, uno de los reclamos que llevaron a la movilización.

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Las familias también anticiparon la posibilidad de organizar una nueva marcha en Jáchal, para sostener el reclamo por Germán Galleguillo y mantener visibles los pedidos de justicia.

Uno de los casos que volvió a estar presente fue el de Uriel Ríos, de 17 años, quien murió tras recibir una puñalada en el tórax durante una pelea a la salida de una fiesta por el Día del Estudiante. En ese mismo episodio, su hermano gemelo sufrió heridas de gravedad.

También reclamaron por Gonzalo Martín Quinteros, de 19 años, quien murió tras recibir un disparo en Chimbas, y por Germán Galleguillo, de 24 años, fallecido después de un violento episodio en un puesto de Jáchal. Era padre de dos chicos.

Aunque las circunstancias de las tres muertes son diferentes, sus familias coinciden en exigir que se esclarezcan los hechos y que la Justicia avance con las investigaciones.

La movilización frente a la Legislatura volvió a reunir esos reclamos y abrió la posibilidad de una nueva convocatoria en Jáchal.

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