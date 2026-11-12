Las familias de Uriel Ríos, Gonzalo Martín Quinteros y Germán Galleguillo volvieron a las calles para exigir justicia por sus hijos. La movilización se realizó este jueves frente a la Legislatura de San Juan, donde los padres plantearon sus reclamos y fueron recibidos por el diputado Córdoba. También anticiparon que podrían organizar una nueva marcha en Jáchal.
Marcharon a la Legislatura por sus hijos pidiendo cambios en la ley de imputabilidad
Familiares, amigos y allegados de los tres jóvenes se concentraron este jueves frente a la Legislatura provincial. Los padres fueron recibidos por el diputado Córdoba y reclamaron avances judiciales y cambios en la legislación sobre imputabilidad.