Marcharon a la Legislatura por sus hijos pidiendo cambios en la ley de imputabilidad

Las familias también anticiparon la posibilidad de organizar una nueva marcha en Jáchal, para sostener el reclamo por Germán Galleguillo y mantener visibles los pedidos de justicia.

Uno de los casos que volvió a estar presente fue el de Uriel Ríos, de 17 años, quien murió tras recibir una puñalada en el tórax durante una pelea a la salida de una fiesta por el Día del Estudiante. En ese mismo episodio, su hermano gemelo sufrió heridas de gravedad.

También reclamaron por Gonzalo Martín Quinteros, de 19 años, quien murió tras recibir un disparo en Chimbas, y por Germán Galleguillo, de 24 años, fallecido después de un violento episodio en un puesto de Jáchal. Era padre de dos chicos.

Aunque las circunstancias de las tres muertes son diferentes, sus familias coinciden en exigir que se esclarezcan los hechos y que la Justicia avance con las investigaciones.

La movilización frente a la Legislatura volvió a reunir esos reclamos y abrió la posibilidad de una nueva convocatoria en Jáchal.