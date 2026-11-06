"Lo atacaron sin piedad": Milei defendió a Adorni tras desestimarse el enriquecimiento ilícito

"Adorni renunció el 27/6 sin indagatoria. Hoy, 132 días después, el fiscal descarta el enriquecimiento ilícito. El ciclo produjo la renuncia antes que el expediente acreditara el delito. El sistema no espera la verdad. La usa cuando llega", dice otra de las publicaciones que compartió el libertario.

Por su parte, la diputada Lilia Lemoine también posteó en redes: "Adorni acaba de ser SOBRESEÍDO. Pero como construyeron su culpabilidad en complicidad con los jefes de Pagano y Bindi, ahora no van a hacer LO CORRECTO que es decir: NOS EQUIVOCAMOS EN DECLARAR CULPABLE A UN INOCENTE. NOLSALP" ("No odiamos lo suficiente a los periodistas").

Qué resolvió el fiscal en la causa Adorni

Pollicita señaló que las pruebas recabadas en la investigación no permiten respaldar que el exfuncionario se haya enriquecido durante su paso por la gestión pública.

El fiscal solicitó que la causa sea tratada por la Justicia Nacional en lo Penal Económico, para investigar si existió una posible evasión tributaria.

Tras el requerimiento del fiscal, la defensa de Adorni había presentado un escrito en el que justificó que muchos de los gastos que estaban bajo la lupa, como la mansión en Indio Cuá y un departamento en Caballito, se habían realizado con ahorros en Bitcoins que había obtenido entre 2014 y 2018.

De acuerdo a su explicación, el exfuncionario había hecho compras de criptomonedas de forma presencial y personal con vendedores a quienes les pagaba en efectivo. En total, había invertido unos USD 200.000 en ocho billeteras que, tras liquidarlos años después, se convirtieron en USD 591.544,61.

Sin embargo, tras analizar las direcciones de Bitcoin y la situación patrimonial de Adorni desde que cumplió los 18 años de edad, Pollicita advirtió que no hay suficientes pruebas para refutar la versión del exjefe de Gabinete.

Esto no implica un sobreseimiento, sino que ahora el juez Ariel Lijo deberá determinar si aprueba el dictamen del fiscal y declara que la Justicia Federal es incompetente para avanzar en la causa. De hacerlo, el trámite se remitirá al fuero Penal Económico.