Confirmaron que el fallecido en Circunvalación era un efectivo de Criminalística

View this post on Instagram

Una de las hipótesis que se manejan es que el motociclista circulaba por el carril derecho e intentó pasar al izquierdo. En esa maniobra habría perdido el equilibrio y terminado impactando contra un automóvil que transitaba por el lugar.

Grassi explicó que el domo de seguridad ubicado sobre avenida Circunvalación no registró el momento del accidente. Sin embargo, las imágenes muestran segundos después del paso de un camión, y como el conductor continua su circulación hasta que cae.

Entre los testimonios se tomó el de la pareja que viajaba en el automóvil, con el que terminó impactando el conductor. Ellos manifestaron que se vieron sorprendidos por el impacto de la motocicleta.

View this post on Instagram

Por otra parte, los investigadores buscan determinar si el camión también tuvo participación en el hecho. Se encuentran realizando las pericias y relevamientos correspondientes para establecer si existió algún contacto entre ese vehículo y el automóvil.

Los cierto es que a pesar que el motociclista llevaba puesto el casco de seguridad el golpe fue muy violento y provocó la muerte del efectivo de la Policía.