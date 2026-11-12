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Confirmaron que el fallecido en Circunvalación era un efectivo de Criminalística

El fiscal Iván Grassi, de la UFI Delitos Especiales, confirmó que la víctima era un funcionario policial que se desempeñaba en Criminalística. Al parecer el motociclista perdió el equilibrio y cayó.

Se conocieron nuevos detalles del accidente fatal ocurrido en avenida Circunvalación, a la altura del puente de calle Necochea, donde murió un motociclista. La víctima fue identificada como un efectivo de la Policía de San Juan que trabajaba en el área de Criminalística.

Tragedia en la avenida Circunvalación: un motociclista murió en un accidente

La información fue confirmada por el fiscal Iván Grassi, de la UFI Delitos Especiales, quien en diálogo con Canal 8 explicó que se encuentran investigando las circunstancias del siniestro y que, inicialmente, habría varios vehículos involucrados aunque evalúan si provocaron el trágico final del conductor de la moto.

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Una de las hipótesis que se manejan es que el motociclista circulaba por el carril derecho e intentó pasar al izquierdo. En esa maniobra habría perdido el equilibrio y terminado impactando contra un automóvil que transitaba por el lugar.

Grassi explicó que el domo de seguridad ubicado sobre avenida Circunvalación no registró el momento del accidente. Sin embargo, las imágenes muestran segundos después del paso de un camión, y como el conductor continua su circulación hasta que cae.

Entre los testimonios se tomó el de la pareja que viajaba en el automóvil, con el que terminó impactando el conductor. Ellos manifestaron que se vieron sorprendidos por el impacto de la motocicleta.

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Por otra parte, los investigadores buscan determinar si el camión también tuvo participación en el hecho. Se encuentran realizando las pericias y relevamientos correspondientes para establecer si existió algún contacto entre ese vehículo y el automóvil.

Los cierto es que a pesar que el motociclista llevaba puesto el casco de seguridad el golpe fue muy violento y provocó la muerte del efectivo de la Policía.

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