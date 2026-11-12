Cuatro siniestros fatales en seis días y ya son 79 muertes en el tránsito

El último fallecimiento, registrado en Santa Lucía, elevó a 79 la cantidad de víctimas fatales en lo que va de 2026, según el relevamiento de la asociación Familias del Dolor y la Esperanza.

La seguidilla comenzó el sábado pasado, cuando se produjeron tres siniestros fatales en Valle Fértil, Rawson y Chimbas. Seis días después, la muerte de un efectivo policial volvió a sumar una víctima al registro provincial.

El caso más reciente ocurrió este jueves en la intersección de avenida de Circunvalación y calle Necochea, en Santa Lucía. Allí murió el oficial ayudante Braian Varas, integrante de la Policía provincial que cumplía funciones en el área de Criminalística.

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, Varas circulaba en motocicleta y llevaba colocado el casco reglamentario cuando protagonizó una colisión en la que también participaron un camión y un automóvil. Tras el impacto, el conductor del transporte de carga se retiró del lugar. Horas más tarde, el vehículo fue localizado en Albardón y quedó a disposición de la Justicia.

Los otros tres fallecimientos ocurrieron durante el sábado 7 de noviembre. En Valle Fértil, sobre la Ruta Provincial 510, al sur de Marayes, murió Anabel Albornoz, una docente de 52 años. Por motivos que todavía se investigan, el vehículo de dos ruedas en el que viajaba impactó contra el guardarraíl y la mujer falleció en el lugar.

Ese mismo día, en Rawson, Cristian Ríos, de 44 años, sufrió un accidente en el cruce de España y Castaño. Circulaba en una motocicleta Guerrero cuando chocó desde atrás contra un automóvil que estaba detenido a la espera del cambio de luz del semáforo. Fue trasladado al Hospital Guillermo Rawson, donde murió como consecuencia de las lesiones.

La tercera víctima fue Michael Ferreyra, un ciclista de 22 años que transitaba por calle Sargento Cabral, en Chimbas. Una motocicleta lo embistió desde atrás y, debido a la gravedad de las heridas, falleció durante la madrugada del domingo.https://www.facebook.com/100063746233446/posts/accidente-fatal-en-chimbas-muri%C3%B3-un-joven-ciclista-%EF%B8%8Fun-joven-de-apellido-ferreir/1825550022913188/

Los cuatro hechos quedaron bajo investigación de la UFI de Delitos Especiales. Los investigadores trabajan en la reconstrucción de cada siniestro para establecer cómo ocurrieron los impactos y determinar si existieron responsabilidades penales.

Con estos cuatro casos, el registro anual de la asociación Familias del Dolor y la Esperanza alcanzó las 79 víctimas fatales por siniestros de tránsito en San Juan durante 2026.