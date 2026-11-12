El título que no podrá lucir en Europa, la inesperada situación que golpea a Tivani

Tivani, que corre en Portugal para el equipo continental Aviludo-Louletano-Loulé, había regresado a la Argentina para competir en el campeonato nacional. Después de quedarse con el título, esperaba llevar la camiseta distintiva a las pruebas internacionales, pero la falta de aval de la entidad que regula el ciclismo mundial se lo impide.

A través de sus redes sociales, el pedalista expresó su malestar por la situación y destacó el valor que tenía esa consagración para su trayectoria.

"Logré alcanzar ese objetivo y tuve el honor de consagrarme Campeón Argentino. Un logro que guardaré para siempre con muchísimo orgullo", escribió. Luego reconoció que la noticia lo entristece porque vestir los colores del país en las competencias internacionales representaba un orgullo especial.

Otros ciclistas sanjuaninos afectados

La situación no alcanza solamente a Tivani. También involucra a otros representantes de San Juan que consiguieron títulos y medallas en el Campeonato Argentino, disputado entre el 16 y el 19 de abril en Río Cuarto.

Entre ellos están Delfina Dibella, medalla de oro en la contrarreloj individual Sub-23; Mateo Kalejman, campeón de contrarreloj en Elite; Nehuén Erripa, campeón Sub-23; y Abril Garzón, ganadora en las categorías Elite y Sub-23 damas.

Todos consiguieron sus resultados en el mismo certamen y quedaron alcanzados por la falta de reconocimiento de la UCI para el uso internacional de las camisetas de campeón.