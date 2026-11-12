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El título que no podrá lucir en Europa, la inesperada situación que golpea a Tivani

El ciclista sanjuanino contó en sus redes que el Campeonato Argentino de Ruta 2026 no tuvo autorización de la UCI y que eso le impide utilizar el maillot de campeón en competencias internacionales.

Nicolás Tivani consiguió uno de los títulos más importantes de su carrera, pero no podrá lucir la camiseta que lo distingue como campeón argentino cuando compita en el exterior.

El propio ciclista sanjuanino confirmó la situación a través de sus redes sociales y explicó que el Campeonato Argentino de Ruta disputado en Río Cuarto no contó con la autorización de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

La consagración de Nicolás Tivani en el Campeonato Argentino de Ruta 2026 tuvo una consecuencia inesperada para su carrera internacional. El ciclista sanjuanino confirmó que no podrá utilizar el maillot de campeón argentino en las competencias fuera del país porque el certamen disputado en Río Cuarto no contó con la autorización de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

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Tivani, que corre en Portugal para el equipo continental Aviludo-Louletano-Loulé, había regresado a la Argentina para competir en el campeonato nacional. Después de quedarse con el título, esperaba llevar la camiseta distintiva a las pruebas internacionales, pero la falta de aval de la entidad que regula el ciclismo mundial se lo impide.

A través de sus redes sociales, el pedalista expresó su malestar por la situación y destacó el valor que tenía esa consagración para su trayectoria.

"Logré alcanzar ese objetivo y tuve el honor de consagrarme Campeón Argentino. Un logro que guardaré para siempre con muchísimo orgullo", escribió. Luego reconoció que la noticia lo entristece porque vestir los colores del país en las competencias internacionales representaba un orgullo especial.

Otros ciclistas sanjuaninos afectados

La situación no alcanza solamente a Tivani. También involucra a otros representantes de San Juan que consiguieron títulos y medallas en el Campeonato Argentino, disputado entre el 16 y el 19 de abril en Río Cuarto.

Entre ellos están Delfina Dibella, medalla de oro en la contrarreloj individual Sub-23; Mateo Kalejman, campeón de contrarreloj en Elite; Nehuén Erripa, campeón Sub-23; y Abril Garzón, ganadora en las categorías Elite y Sub-23 damas.

Todos consiguieron sus resultados en el mismo certamen y quedaron alcanzados por la falta de reconocimiento de la UCI para el uso internacional de las camisetas de campeón.

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