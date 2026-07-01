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Venezuela: ya son 2.295 los muertos y 40 mil los desaparecidos, entre ellos, 8 argentinos

El nuevo balance oficial confirmó que los terremotos ya dejaron 2.295 muertos, 11.267 heridos y 12.841 damnificados. Mientras continúan los operativos de rescate, la preocupación también crece por las más de 40.000 personas que siguen desaparecidas.

A una semana de los devastadores terremotos que golpearon el norte de Venezuela, el balance oficial continúa agravándose. Este miércoles, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que la tragedia ya dejó 2.295 personas fallecidas, 11.267 heridas y 12.841 damnificados, mientras los equipos de rescate siguen trabajando entre los escombros en busca de sobrevivientes.

Las nuevas cifras representan un fuerte incremento respecto del parte difundido el martes, cuando se habían contabilizado 1.943 muertos y 10.571 heridos, reflejando el impacto que continúa teniendo una de las mayores catástrofes naturales de la historia reciente del país.

Más allá del número de víctimas fatales, la incertidumbre sigue marcada por la cantidad de personas cuyo paradero aún se desconoce.

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De acuerdo con el sitio desaparecidosterremotosvenezuela.com, creado por familiares de las víctimas, más de 40.000 personas permanecen desaparecidas, mientras avanzan los operativos de búsqueda en las zonas más afectadas, especialmente en el estado de La Guaira.

En paralelo, la Cancillería argentina confirmó que entre los afectados hay seis argentinos fallecidos, un herido internado y ocho compatriotas que continúan siendo buscados.

Durante el informe oficial, Rodríguez señaló que desde el 24 de junio se registraron 782 réplicas, aunque destacó que tanto la frecuencia como la intensidad comenzaron a reducirse. "Hoy tenemos menor frecuencia en la aparición de réplicas. Eso quiere decir que el curso natural de este proceso pareciera conducir a que va disminuyendo la magnitud de esos movimientos", afirmó.

Pese a esa evolución, las tareas de rescate continúan con maquinaria pesada, brigadas internacionales y perros especializados, debido a que todavía existen sectores donde se presume que podrían quedar personas atrapadas.

El sistema sanitario continúa funcionando bajo una fuerte presión. Según el Gobierno venezolano, 17.026 personas recibieron atención médica desde el inicio de la emergencia. De ese total, 4.565 pacientes necesitaron internación, mientras que 13.942 ya recibieron el alta médica.

Además, permanecen habilitados 25 campamentos temporales distribuidos entre La Guaira, Caracas, Miranda, Carabobo y Yaracuy, donde miles de familias reciben alojamiento, asistencia médica y alimentos.

La ayuda internacional continúa llegando

Las autoridades informaron que 81.589 familias recibieron asistencia humanitaria desde el inicio de la emergencia, con la distribución de 8,8 millones de kilos de alimentos, además de insumos básicos.

En paralelo, Venezuela ya recibió 707.063 toneladas de ayuda internacional, destinadas a fortalecer las tareas de rescate, la atención sanitaria y el acompañamiento a los damnificados.

Mientras tanto, organismos internacionales estiman que las pérdidas materiales provocadas por los terremotos ascienden a 6.700 millones de dólares, aunque la prioridad sigue siendo localizar a los desaparecidos y asistir a quienes permanecen sin hogar.

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