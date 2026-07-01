Giro en la agenda presidencial: Milei suspendió su viaje a Estados Unidos

El principal detonante de la suspensión, de acuerdo a lo que trascendió, fue el cambio de fecha del tradicional evento anual en Sun Valley Camp, un exclusivo encuentro que reúne a multimillonarios y líderes del sector tecnológico y financiero internacional, donde el economista buscaba traccionar inversiones.

A ese hecho, se añadió la falta de una confirmación oficial para Milei de un encuentro bilateral con el mandatario estadounidense Donald Trump. Sin esa reunión clave ni la cumbre de negocios, la presencia del líder libertario en las celebraciones del 4 de julio quedaba reducida a una participación meramente protocolar.

Por ende, el jefe de Estado centrará su actividad en los preparativos para de julio en la provincia del norte. El 9 de julio, regresará a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para participar del Tedeum oficial en la Catedral Metropolitana.

A su vez, tiene en mente asistir a la asunción de la mandataria electa de Perú, Keiko Fujimori, el 28 de julio, y del líder del Poder Ejecutivo de Colombia, Abelardo de la Espriella, el próximo 7 de agosto.