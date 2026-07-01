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Por primera vez en la historia, la producción de petróleo superó los 900.000 barriles diarios

Motorizada por el avance no convencional de Vaca Muerta, la extracción de crudo registró en mayo un volumen récord sin precedentes.

La matriz energética argentina consolidó un salto de escala estructural de dimensiones históricas. De acuerdo con los últimos registros oficiales procesados por la Secretaría de Energía de la Nación, la producción local de petróleo crudo alcanzó durante mayo un promedio de 903.700 barriles por día (bpd).

La cifra no solo representa un incremento interanual del 19,6% en comparación con el mismo período del año anterior, sino que marca la primera ocasión en que la industria hidrocarburífera doméstica perfora el techo simbólico de los 900.000 bpd.

Este despegue productivo desplaza el récord precedente asentado en octubre de 2025, cuando la extracción se había posicionado en 859.500 barriles diarios. El fenómeno responde de manera unánime a la maduración geológica y a la eficiencia operativa de Vaca Muerta, formación que ya aporta el 69% del crudo total obtenido en el territorio nacional. En términos prácticos, casi siete de cada diez barriles que genera el país provienen de los bloques no convencionales de la cuenca neuquina.

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Impacto macroeconómico: salto en las exportaciones y blindaje de divisas

La aceleración en los niveles de extracción impactó de forma inmediata en la balanza comercial, reconfigurando el peso específico del sector de combustibles y energía en el comercio exterior.

  • Desempeño mensual: Durante mayo, el bloque energético generó ventas externas por USD 1.745 millones, reflejando un alza interanual del 167% impulsada netamente por los despachos de crudo.

  • Balance acumulado: En los primeros cinco meses del año, las exportaciones del sector acumularon USD 6.182 millones, un progreso del 44,7% frente al tramo equivalente de 2025.

  • Ecuación de valor: El incremento respondió a una combinación virtuosa: un aumento del 32,6% en las cantidades físicas exportadas y un escenario internacional que promedió valores cercanos a los USD 100 por barril de crudo Brent durante los picos de tensión geopolítica en Medio Oriente, estabilizándose posteriormente en la franja de los USD 70.

La ruta hacia el millón de barriles y los cuellos de botella

El próximo vector de expansión de la industria ya se encuentra definido en las agendas corporativas. Consultores y operadores del sector proyectan que, de sostenerse la curva de inversión actual, la Argentina alcanzará el umbral de 1.000.000 de barriles diarios hacia fines de 2026 o inicios de 2027.

A mediano plazo, las proyecciones de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) anticipan que el país se encamina a superar el millón y medio de barriles diarios hacia la próxima década. Para que este flujo incremental se traduzca de manera efectiva en recursos genuinos, la culminación de las obras de evacuación hacia nodos portuarios marítimos resulta el factor excluyente que determinará el techo de crecimiento real del yacimiento no convencional.

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