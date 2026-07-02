El dólar blue cerró sin cambios en San Juan y siguió por encima del oficial

De esta manera, la divisa paralela sostuvo su cotización en la plaza sanjuanina, luego del incremento de $10 que había experimentado en la jornada previa.

En el mercado oficial, el dólar oficial finalizó en $1.461,08 para la compra y $1.512,64 para la venta, mostrando una leve variación positiva. Por su parte, el dólar Banco Nación también permaneció estable y cerró a $1.460 para la compra y $1.510 para la venta, sin cambios respecto del cierre anterior.