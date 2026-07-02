El mercado cambiario cerró este jueves con estabilidad en San Juan. El dólar blue se mantuvo sin cambios respecto de la jornada anterior y finalizó la rueda a $1.460 para la compra y $1.560 para la venta, valores que ya había registrado el miércoles.
El dólar blue cerró sin cambios en San Juan y siguió por encima del oficial
El dólar blue no registró variaciones este jueves en San Juan y volvió a cerrar a $1.560 para la venta. A nivel nacional, las principales cotizaciones también mostraron escasos movimientos.