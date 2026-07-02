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El dólar blue cerró sin cambios en San Juan y siguió por encima del oficial

El dólar blue no registró variaciones este jueves en San Juan y volvió a cerrar a $1.560 para la venta. A nivel nacional, las principales cotizaciones también mostraron escasos movimientos.

El mercado cambiario cerró este jueves con estabilidad en San Juan. El dólar blue se mantuvo sin cambios respecto de la jornada anterior y finalizó la rueda a $1.460 para la compra y $1.560 para la venta, valores que ya había registrado el miércoles.

De esta manera, la divisa paralela sostuvo su cotización en la plaza sanjuanina, luego del incremento de $10 que había experimentado en la jornada previa.

En el mercado oficial, el dólar oficial finalizó en $1.461,08 para la compra y $1.512,64 para la venta, mostrando una leve variación positiva. Por su parte, el dólar Banco Nación también permaneció estable y cerró a $1.460 para la compra y $1.510 para la venta, sin cambios respecto del cierre anterior.

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En tanto, las cotizaciones financieras mostraron escasas variaciones. El dólar MEP terminó en $1.519,54, mientras que el contado con liquidación (CCL) cerró en $1.567,03. El dólar blue a nivel nacional también permaneció estable, con un cierre de $1.505 para la compra y $1.525 para la venta.

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