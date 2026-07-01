Javier Milei concurrió esta noche a la residencia del embajador de Estados Unidos y se convirtió el primer presidente argentino en asistir allí a la conmemoración del Día de la Independencia del país norteamericano, que este martes celebra el 250° aniversario de su emblemático 4 de julio.
Milei, el primer presidente argentino en celebrar el 4 de julio en la embajada de EEUU
El mandatario asistió a la residencia de Peter Lamelas por el acto del 250° aniversario de la independencia del país norteamericano. Acudió al evento después de tomarle juramento a Santilli, su nuevo jefe de Gabinete.