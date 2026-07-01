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Milei, el primer presidente argentino en celebrar el 4 de julio en la embajada de EEUU

El mandatario asistió a la residencia de Peter Lamelas por el acto del 250° aniversario de la independencia del país norteamericano. Acudió al evento después de tomarle juramento a Santilli, su nuevo jefe de Gabinete.

Javier Milei concurrió esta noche a la residencia del embajador de Estados Unidos y se convirtió el primer presidente argentino en asistir allí a la conmemoración del Día de la Independencia del país norteamericano, que este martes celebra el 250° aniversario de su emblemático 4 de julio.

"Milei despertó al mundo", manifestó antes de recibirlo el embajador norteamericano en el país, Peter Lamelas. "Estamos cambiando al mundo. Chile, Bolivia, Perú. Empezó en Sudamérica por Milei. Ideas del mercado abierto. Es algo muy bueno porque Argentina se está abriendo al mundo", expresó ante los medios presentes.

El funcionario posó junto al mandatario y en el escenario ambos escucharon los himnos de Argentina y Estados Unidos. Para cerrar la jornada, el enviado de Donald Trump al país brindó un breve discurso.

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"Presidente Milei, usted lidera con una convicción fundamental: los países crecen y se levantan por la libertad. Se levantan cuando se confía en el pueblo, se quitan trabas, se abren mercados, se defiende la propiedad, el trabajo, la inversión y la dignidad de cada ciudadano", expresó.

"Es ahora el momento de confiar en la Argentina. Es ahora el momento de invertir en la Argentina. Es ahora el momento de abrir puertas y cerrar acuerdos, generar empleos y construir juntos. Es ahora, más que nunca", agregó.

Al evento también asistieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el canciller Pablo Quirno; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Alberto Weretilneck (Río Negro) y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, entre otros funcionarios y dirigentes políticos.

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