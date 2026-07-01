Milei, el primer presidente argentino en celebrar el 4 de julio en la embajada de EEUU

"Presidente Milei, usted lidera con una convicción fundamental: los países crecen y se levantan por la libertad. Se levantan cuando se confía en el pueblo, se quitan trabas, se abren mercados, se defiende la propiedad, el trabajo, la inversión y la dignidad de cada ciudadano", expresó.

"Es ahora el momento de confiar en la Argentina. Es ahora el momento de invertir en la Argentina. Es ahora el momento de abrir puertas y cerrar acuerdos, generar empleos y construir juntos. Es ahora, más que nunca", agregó.

Al evento también asistieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el canciller Pablo Quirno; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Alberto Weretilneck (Río Negro) y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, entre otros funcionarios y dirigentes políticos.