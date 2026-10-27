"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Información General > Riesgo País

El riesgo país se descomprime a 748 puntos

Las acciones argentinas revirtieron la suba inicial que mostraron en el inicio de las operaciones de este martes.

Las acciones argentinas revirtieron la suba inicial que mostraron en el inicio de las operaciones de este martes, mientras que el riesgo país se descomprime y cae hasta los 748 puntos.

El MSCI Merval cae 1,4% y los papeles de la Bolsa porteña promedian pérdidas, con Telecom (-3,4%) y Transportadora de Gas del Norte (-3,4%) a la cabeza.

En tanto, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street operan con disparidades, en donde por un lado suben hasta un 3%, mientras que, en caso contrario, descienden hasta 5%.

Te puede interesar...

Por su parte, los bonos de la deuda logran remontar y se recuperan en su mayoría, lo que hace que el riesgo país retroceda a 748 puntos, diecisiete unidades por debajo del último cierre.

Sin embargo, en lo que va de octubre, el indicador que elabora el JP Morgan registra un alza superior al 23%, en tanto que aumenta al 31% en el acumulado de 2026.

En el plano cambiario, el dólar oficial se mantiene sin cambios a $1.510 para la compra y $1.560 para la venta. El tipo de cambio mayorista, en cambio, pierde cinco pesos hasta los $1.536, el equivalente a una merma de 0,4%, tras acumular siete jornadas consecutivas al alza.

El lunes, las acciones y los bonos argentinos fueron castigados a la par de lo que sucedió en el mercado brasileño. Las acciones retrocedieron 3%, mientras que los bonos retrocedieron hasta 2,5%.

Los analistas ponen el foco en qué medidas adoptará el presidente reelecto Lula da Silva para corregir los desequilibrios fiscales, y el impacto que pueden tener sobre la economía de Argentina.

FUENTE: Agencia NA

Temas

Te puede interesar