El riesgo país se descomprime a 748 puntos

Por su parte, los bonos de la deuda logran remontar y se recuperan en su mayoría, lo que hace que el riesgo país retroceda a 748 puntos, diecisiete unidades por debajo del último cierre.

Sin embargo, en lo que va de octubre, el indicador que elabora el JP Morgan registra un alza superior al 23%, en tanto que aumenta al 31% en el acumulado de 2026.

En el plano cambiario, el dólar oficial se mantiene sin cambios a $1.510 para la compra y $1.560 para la venta. El tipo de cambio mayorista, en cambio, pierde cinco pesos hasta los $1.536, el equivalente a una merma de 0,4%, tras acumular siete jornadas consecutivas al alza.

El lunes, las acciones y los bonos argentinos fueron castigados a la par de lo que sucedió en el mercado brasileño. Las acciones retrocedieron 3%, mientras que los bonos retrocedieron hasta 2,5%.

Los analistas ponen el foco en qué medidas adoptará el presidente reelecto Lula da Silva para corregir los desequilibrios fiscales, y el impacto que pueden tener sobre la economía de Argentina.