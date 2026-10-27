Josefina Lynch explicó por qué fue al estudio de Emanuel Ortega

El fuerte descargo de Josefina Lynch contra los rumores

En su publicación, la cantante también apuntó contra la persona que habría iniciado la versión y reclamó una disculpa por la difusión de información que consideró ofensiva.

“La persona que inventó este rumor de índole sexual debería, como mínimo, pedir disculpas”, manifestó.

Además, cuestionó el tratamiento mediático del tema y señaló que le resultaba difícil de comprender que se pusiera en duda que dos mujeres pudieran compartir un estudio de grabación por motivos estrictamente musicales.

“Al parecer, el circo mediático le resultó imposible creer que dos mujeres que cantan pudieran ir a un estudio de grabación a hacer música juntas y no a tener sexo”, escribió.

La reflexión de Josefina Lynch sobre las versiones que circularon

Por último, Lynch planteó una reflexión sobre el modo en que se construyeron las especulaciones y cuestionó si una situación similar habría generado las mismas acusaciones de tratarse de dos hombres.

“Quizás todos deberíamos preguntarnos si dos hombres (más aún, hermanos) recibirían las mismas acusaciones aberrantes en las mismas circunstancias”, señaló.

Finalmente, la cantante dejó en claro que busca ponerle fin a la polémica y recordó el impacto que este tipo de versiones puede tener en las personas involucradas.

“Quiero poner fin a todo esto y recordar que del otro lado de las afirmaciones repudiables hay personas reales”, concluyó.

Con su mensaje, Josefina Lynch fijó su postura frente a los rumores y pidió que se deje de involucrar a su familia en versiones que, según remarcó, no se corresponden con lo ocurrido.