Los bonos soberanos en dólares profundizan su racha negativa este martes 20 de octubre, con caídas de hasta 1,8% en los títulos del tramo largo de la curva. En otra jornada adversa para la deuda argentina, los inversores no encuentran catalizadores que permitan revertir la tendencia bajista, en medio de las expectativas por la publicación de un nuevo dato del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), para el que se anticipa un desempeño débil. A nivel internacional, persisten las tensiones en los mercados de Estados Unidos y Europa, que también presionan sobre los activos emergentes.
El riesgo país se dispara y los bonos soberanos argentinos caen
Los títulos soberanos argentinos retroceden hasta 1,8%, con las mayores pérdidas concentradas en el tramo largo de la curva.