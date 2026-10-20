El riesgo país se dispara y los bonos soberanos argentinos caen

En ese contexto, el Global 2046 (GD46) lidera las pérdidas con una caída del 1,8%, seguido por el GD41, que también retrocede 1,8%, el GD38 (-1,7%) y el GD35 (-1,5%). Los Bonares acompañan la tendencia negativa, con bajas de hasta 1,7%, en una rueda marcada por la presión vendedora sobre los títulos soberanos.

Como consecuencia del deterioro de las cotizaciones, el riesgo país vuelve a quedar bajo presión, después de haber alcanzado los 675 puntos básicos en la jornada anterior, y se aproxima al umbral de los 700 puntos. De superar ese nivel, el indicador profundizaría las señales de desconfianza del mercado respecto de la deuda argentina, en un escenario de incertidumbre económica local y mayor volatilidad financiera internacional.