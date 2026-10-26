El riesgo país toca el máximo desde las elecciones de 2025

Cómo influye en Argentina la definición de las elecciones en Brasil

La incertidumbre sobre el rumbo fiscal de Brasil y la devaluación inicial del real arrastraron a los activos de la región y en particular de Argentina por el fuerte vínculo financiero e industrial entre ambos países. Asimismo en el país, a un año de las elecciones presidenciales, este golpe a la derecha en la región se trasladó a las dudas que ya estaban instaladas sobre la posibilidad o no de que Javier Milei logre un segundo mandato.

Justamente desde IEB también detallaron cómo impacta hoy, un posible cambio de rumbo político. "En Argentina, el diferencial de riesgo entre los bonos que vencen durante la actual administración y aquellos que vencen bajo la siguiente refleja, al menos parcialmente, la incertidumbre sobre la continuidad del programa económico", explicaron. Esto queda ilustrado en el comportamiento de la tasa forward medida entre el AO27 y el AO28; la misma opera en niveles de casi 21%.

Por su parte, desde Wise Capital, aseguraron que "la conmoción trasciende las fronteras e impactará en la Argentina, donde la interrupción de la ola de triunfos de la derecha en la región genera dudas políticas con miras a 2027 y traslada la atención de los inversores hacia las próximas elecciones de medio término en Estados Unidos, clave por la sintonía estratégica entre Donald Trump y Javier Milei".

A su vez, desde Cohen, describieron que el impacto en la Argentina opera por tres canales. El primero de ellos es el comercial ya que Brasil es el principal destino de las exportaciones industriales, y un real más débil castiga a sectores como el automotriz. El segundo es el financiero. Al respecto cabe recordar que en la primera vuelta había comprimido el riesgo país 82 pb en dos ruedas, y la reversión de esa prima regional recae ahora sobre un spread en máximos del año.

Por último mocionaron el sectorial. "Las compañías con exposición a Brasil y los bancos, que lideraron el rebote del viernes, son los activos con mayor beta frente a la corrección", resaltaron.