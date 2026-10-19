El riesgo país subió a 676 puntos, el máximo valor del año

Las caídas para los papeles que cotizan en Nueva York eran encabezadas por Edenor, con baja de 3,5%; seguida por YPF, que retrocedía 3%; y los bancos BBVA (-2,6%) y Galicia (-2,4%).

Por su parte, el dólar oficial subía $5 y se vendía a $1540 en el Banco Nación. El blue, por su parte, también se encarecía y operaba en $1555 para la venta.

Las razones de la nueva alza del riesgo país y qué esperan los analistas

El riesgo país subía 4,3% o 36 unidades desde el ciere previo y alcanzaba este lunes los 676 puntos básicos, el mayor nivel del año y un máximo para los últimos 12 meses de operación.

Para encontrar niveles similares para el indicador del JP Morgan hay que remontarse a fines de octubre de 2025, en una tendencia bajista en ese momento tras las elecciones legislativas que le dieron el triunfo al oficialismo.

Como informó TN, los analistas consideran que la actual tendencia al alza parece haber llegado para quedarse. Enumeran una serie de factores externos e internos en ese comportamiento, opuesto a lo que ocurría un año atrás.

Según Justina Gedikian, analista de la Oficina de Inversiones de Cohen, el alza de los últimos días estuvo más relacionada con cuestiones internacionales.

“En Estados Unidos, la inflación de septiembre se aceleró y volvió a abrir la posibilidad de que la Reserva Federal suba la tasa en su reunión de fin de mes. Así, los rendimientos de los bonos del Tesoro americano siguen en máximos de más de veinte años. Eso encarece el financiamiento de todos los emisores y pega más fuerte en los de mayor riesgo, como la Argentina”, explicó.

A nivel local, en tanto, desde el comité de inversiones de Criteria indicaron que la discusión por el financiamiento en los próximos años también ganó relevancia y genera incertidumbre entre los bonistas.

“La combinación de tasas internacionales elevadas, un riesgo país todavía alto y menores posibilidades de colocar deuda en dólares vuelve más exigente el Programa Financiero 2027″, detallaron los analistas de esa compañía.

El mercado estará atento esta semana al resultado de la balanza comercial, con la difusión esta tarde del Intercambio Comercial Argentino (ICA) de septiembre. También al desempeño del nuevo índice de la bolsa porteña, el MSCI Merval.

También a los datos que el INDEC difundirá el miércoles sobre el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) de agosto.