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Con misa y caravana, San Juan dará este sábado el último adiós a sus héroes

La despedida continuará este sábado con una misa en la Catedral y una caravana que recorrerá los lugares donde los cuatro servidores públicos desarrollaron gran parte de su vida. Luego, cada uno será trasladado a su lugar de descanso definitivo.

Después de una jornada histórica en la que miles de sanjuaninos pasaron por la Catedral para despedir a las víctimas de la tragedia aérea de Valle Fértil, este sábado será el momento del último recorrido de los cuatro servidores públicos que marcaron la historia reciente de la provincia.

La despedida comenzará a las 9 de la mañana, cuando se celebre una misa de cuerpo presente en la Catedral. Será la última ceremonia religiosa antes de que los féretros abandonen el templo donde permanecieron durante todo el viernes acompañados por familiares, compañeros de trabajo y una multitud de vecinos.

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Finalizada la celebración, cerca de las 10.30, comenzará una caravana que tendrá un fuerte contenido simbólico. Antes de llegar a los cementerios, los cuatro sanjuaninos volverán a pasar por los lugares donde dedicaron gran parte de sus vidas al servicio de la comunidad.

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Según informó el periodista Martín Fernández, desde el móvil de Canal 8, el primer homenaje será en la Jefatura Central de Policía, donde efectivos y autoridades despedirán al subjefe de la fuerza, Germán Videla.

Desde allí, el cortejo recorrerá distintas dependencias policiales y continuará hacia la sede de Protección Civil, sobre calle Tucumán, organismo que durante años estuvo bajo la conducción de Carlos Heredia.

Luego, la caravana avanzará por calle Mariano Moreno hasta la Central de Bomberos, donde compañeros, familiares y personal del cuartel rendirán un último homenaje al jefe del cuerpo, Rubén Castro, y al subjefe, Jorge Carbajal, quienes perdieron la vida mientras cumplían funciones oficiales.

Se estima que todo el recorrido se extenderá durante aproximadamente una hora y concluirá en el Cementerio de la Capital, donde se realizará un acto oficial para despedir a los cuatro servidores públicos antes de que cada familia continúe con el sepelio correspondiente.

Tras el homenaje conjunto, los caminos se dividirán.

  • Germán Videla será sepultado en el Cementerio de la Capital.
  • Carlos Heredia descansará en el Cementerio Parque Alborada, en Albardón.
  • Jorge Carbajal será inhumado en el Cementerio San Miguel, en Rawson.
  • Rubén Castro será trasladado a Jáchal, su tierra natal, donde recibirá una despedida especial.

En el caso del histórico jefe de Bomberos, los homenajes continuarán. Este sábado, desde las 15, comenzará un velorio en el Santuario Arquidiocesano San José de Jáchal. El domingo, a las 8, se celebrará una misa de cuerpo presente y posteriormente será sepultado en el cementerio municipal, acompañado por sus vecinos, quienes ya lo consideran uno de los grandes héroes del departamento.

Con este recorrido concluirán los actos oficiales de despedida para cuatro hombres que dedicaron su vida al servicio público y cuya muerte dejó una de las páginas más dolorosas de la historia reciente de San Juan.

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