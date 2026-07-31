Con misa y caravana, San Juan dará este sábado el último adiós a sus héroes

Según informó el periodista Martín Fernández, desde el móvil de Canal 8, el primer homenaje será en la Jefatura Central de Policía, donde efectivos y autoridades despedirán al subjefe de la fuerza, Germán Videla.

Desde allí, el cortejo recorrerá distintas dependencias policiales y continuará hacia la sede de Protección Civil, sobre calle Tucumán, organismo que durante años estuvo bajo la conducción de Carlos Heredia.

Luego, la caravana avanzará por calle Mariano Moreno hasta la Central de Bomberos, donde compañeros, familiares y personal del cuartel rendirán un último homenaje al jefe del cuerpo, Rubén Castro, y al subjefe, Jorge Carbajal, quienes perdieron la vida mientras cumplían funciones oficiales.

Se estima que todo el recorrido se extenderá durante aproximadamente una hora y concluirá en el Cementerio de la Capital, donde se realizará un acto oficial para despedir a los cuatro servidores públicos antes de que cada familia continúe con el sepelio correspondiente.

Tras el homenaje conjunto, los caminos se dividirán.

Germán Videla será sepultado en el Cementerio de la Capital.

será sepultado en el Cementerio de la Capital. Carlos Heredia descansará en el Cementerio Parque Alborada, en Albardón.

descansará en el Cementerio Parque Alborada, en Albardón. Jorge Carbajal será inhumado en el Cementerio San Miguel, en Rawson.

será inhumado en el Cementerio San Miguel, en Rawson. Rubén Castro será trasladado a Jáchal, su tierra natal, donde recibirá una despedida especial.

En el caso del histórico jefe de Bomberos, los homenajes continuarán. Este sábado, desde las 15, comenzará un velorio en el Santuario Arquidiocesano San José de Jáchal. El domingo, a las 8, se celebrará una misa de cuerpo presente y posteriormente será sepultado en el cementerio municipal, acompañado por sus vecinos, quienes ya lo consideran uno de los grandes héroes del departamento.

Con este recorrido concluirán los actos oficiales de despedida para cuatro hombres que dedicaron su vida al servicio público y cuya muerte dejó una de las páginas más dolorosas de la historia reciente de San Juan.