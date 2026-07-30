La tragedia aérea ocurrida en el Parque Provincial Ischigualasto, donde un helicóptero Bell 412 se estrelló y provocó la muerte de sus siete ocupantes, tuvo una enorme repercusión en medios nacionales e internacionales, que replicaron imágenes, testimonios y detalles del operativo de rescate desarrollado en San Juan.
La tragedia área de San Juan fue reflejada por los medios nacionales
En los portales digitales del país y en los canales de televisión nacional, la noticia de la muerte de 7 ocupantes de un helicóptero de rescate causó gran conmoción.