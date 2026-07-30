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La tragedia área de San Juan fue reflejada por los medios nacionales

En los portales digitales del país y en los canales de televisión nacional, la noticia de la muerte de 7 ocupantes de un helicóptero de rescate causó gran conmoción.

La tragedia aérea ocurrida en el Parque Provincial Ischigualasto, donde un helicóptero Bell 412 se estrelló y provocó la muerte de sus siete ocupantes, tuvo una enorme repercusión en medios nacionales e internacionales, que replicaron imágenes, testimonios y detalles del operativo de rescate desarrollado en San Juan.

Portales de alcance nacional como Infobae, Noticas Argentina, TN y distintos medios televisivos siguieron minuto a minuto la búsqueda de la aeronave desaparecida y posteriormente confirmaron el fallecimiento de las siete personas que viajaban a bordo. Entre las víctimas se encontraban el director de Protección Civil de San Juan, Carlos Heredia; el subjefe de la Policía provincial, Germán Videla; autoridades de Bomberos; el piloto Matías Valenzuela y dos brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias (AFE).

El accidente ocurrió en la zona norte de Ischigualasto, cuando la aeronave realizaba tareas vinculadas a una capacitación para el combate de incendios forestales y tenía previsto trasladarse posteriormente a La Rioja para colaborar en un operativo contra el fuego. El último contacto con el helicóptero se registró a las 10:26 y, horas después, otro avión localizó los restos en un sector de difícil acceso.

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La magnitud de la tragedia también trascendió las fronteras argentinas. Medios internacionales, como el diario español El País y Huffington Post, publicaron informes sobre el siniestro y destacaron la conmoción generada en San Juan por la pérdida de funcionarios, brigadistas y efectivos que participaban de las tareas de emergencia.

Las imágenes del operativo de rescate, desarrollado en medio de un terreno montañoso y de difícil acceso, fueron difundidas por numerosos portales y canales de televisión. Debido al impacto del hecho, el gobernador Marcelo Orrego decretó tres días de duelo provincial y suspendió todas las actividades oficiales.

La caída del helicóptero Bell 412 ya es considerada una de las tragedias aéreas más impactantes de la historia reciente de San Juan y continúa siendo materia de investigación por parte de las autoridades nacionales y provinciales

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