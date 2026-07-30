La tragedia área de San Juan fue reflejada por los medios nacionales

Portales de alcance nacional como Infobae, Noticas Argentina, TN y distintos medios televisivos siguieron minuto a minuto la búsqueda de la aeronave desaparecida y posteriormente confirmaron el fallecimiento de las siete personas que viajaban a bordo. Entre las víctimas se encontraban el director de Protección Civil de San Juan, Carlos Heredia; el subjefe de la Policía provincial, Germán Videla; autoridades de Bomberos; el piloto Matías Valenzuela y dos brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias (AFE).

El accidente ocurrió en la zona norte de Ischigualasto, cuando la aeronave realizaba tareas vinculadas a una capacitación para el combate de incendios forestales y tenía previsto trasladarse posteriormente a La Rioja para colaborar en un operativo contra el fuego. El último contacto con el helicóptero se registró a las 10:26 y, horas después, otro avión localizó los restos en un sector de difícil acceso.