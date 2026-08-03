La Joaqui defendió a Luck Ra tras los ataques que recibe en redes: Es más rentable que haya caos

Esta visión introspectiva busca desmitificar la idea de que una ruptura debe ser necesariamente un campo de batalla. "Sé que cuando hay una ruptura, es más rentable que haya caos o que las dos partes se odien, pero no tengo nada malo para decir de Facu", sentenció.

Una defensa contra el odio digital

Uno de los puntos que más preocupó a la cantante fue la agresividad de los usuarios hacia Luck Ra tras confirmarse la ruptura. La Joaqui fue categórica al pedir un cese a las hostilidades, destacando que el fin del vínculo no borra el tiempo compartido.

“No tengo nada malo para decir de Facu. De hecho, me encantaría que le dejen de decir cosas feas, porque es la persona con la que compartí dos años, con la que idealicé un futuro entero”, expresó con firmeza.

La artista también se refirió a la honestidad del cordobés como un acto de valentía y no como un motivo de castigo mediático.

Según sus palabras, es fundamental respetar la búsqueda de la felicidad individual, incluso cuando eso implica el fin de la pareja. “Él ya está tomando una decisión para su vida, para ser feliz. Y es justo que cada uno sea feliz como necesita”, afirmó.

El cuidado de sus hijas

La Joaqui atribuyó su capacidad para manejar esta situación a su madurez personal y al apoyo profesional que recibe. En sus declaraciones, destacó la importancia de la terapia para no proyectar su dolor de forma negativa hacia los demás.

"Yo ya estoy en mi tercera década, soy una señora. Sé que cuando uno está triste tiende a ser injusto y cruel. No quiero ser esa clase de persona. Quiero ser amable y hablar siempre dese el amor. Nadie tiene la culpa de cómo yo me siento", agregó.

Otro de los temas que generó indignación en la cantante fueron las versiones que sugerían que ella buscaba en Luck Ra una figura que asumiera responsabilidades de crianza para con sus hijas.

La Joaqui fue muy clara al desmentir estas insinuaciones que tildó de ofensivas: “Es el primer novio que convive con mis nenas, que no es su padre. Segundo, nunca le pedí a un hombre ni que cuide a mis hijas ni que las lleve al colegio ni que me pague una obra social”, detalló con vehemencia, reafirmando que siempre ha sido el único sostén económico y logístico de sus pequeñas.