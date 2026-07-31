El mercado cambiario terminó la semana con absoluta estabilidad en San Juan. Este viernes, el dólar blue cerró a $1.600 para la venta y $1.500 para la compra, sin registrar modificaciones respecto de las cotizaciones que mantiene desde el martes.
El dólar blue cerró otra semana sin cambios en San Juan y se mantuvo en $1.600
El dólar blue cerró este viernes a $1.600 para la venta y $1.500 para la compra en San Juan, manteniendo los mismos valores registrados desde el martes. En Buenos Aires volvió a cotizar por debajo del precio local, mientras que el dólar oficial tampoco mostró variaciones.