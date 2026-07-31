El dólar blue cerró otra semana sin cambios en San Juan y se mantuvo en $1.600

De esta manera, la divisa paralela completó varias jornadas consecutivas sin movimientos, reflejando una semana de calma para quienes siguen de cerca la evolución del dólar informal.

En tanto, en la City porteña, el dólar blue cerró a $1.560 para la venta y $1.540 para la compra, con una leve baja del 0,30%, por lo que volvió a ubicarse por debajo de los valores registrados en San Juan.