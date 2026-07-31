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El dólar blue cerró otra semana sin cambios en San Juan y se mantuvo en $1.600

El dólar blue cerró este viernes a $1.600 para la venta y $1.500 para la compra en San Juan, manteniendo los mismos valores registrados desde el martes. En Buenos Aires volvió a cotizar por debajo del precio local, mientras que el dólar oficial tampoco mostró variaciones.

El mercado cambiario terminó la semana con absoluta estabilidad en San Juan. Este viernes, el dólar blue cerró a $1.600 para la venta y $1.500 para la compra, sin registrar modificaciones respecto de las cotizaciones que mantiene desde el martes.

De esta manera, la divisa paralela completó varias jornadas consecutivas sin movimientos, reflejando una semana de calma para quienes siguen de cerca la evolución del dólar informal.

En tanto, en la City porteña, el dólar blue cerró a $1.560 para la venta y $1.540 para la compra, con una leve baja del 0,30%, por lo que volvió a ubicarse por debajo de los valores registrados en San Juan.

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Por su parte, el dólar oficial del Banco Nación también mostró estabilidad y finalizó la jornada en $1.510 para la venta y $1.460 para la compra, sin cambios respecto del cierre anterior.

En tanto, el dólar tarjeta, utilizado para consumos en el exterior y servicios en moneda extranjera, concluyó la jornada en $1.963 para la venta.

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