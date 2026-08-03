La Justicia recaratuló la causa por la muerte de Rodríguez y dejó preso al acusado

La defensa, a cargo del abogado Daniel Balmaceda, se opuso a la nueva calificación legal y a la continuidad de la detención. Sostuvo que todavía no está acreditado que el choque haya sido la causa directa de la muerte de Rodríguez y solicitó la inmediata libertad de Bissutti, al señalar que no tiene antecedentes penales y posee arraigo familiar y laboral.

Finalmente, la magistrada hizo lugar parcialmente al pedido de Fiscalía. El imputado continuará detenido en la Comisaría 28 durante un mes más, mientras avanza la investigación para determinar las responsabilidades penales.

El hecho ocurrió sobre avenida de Circunvalación, a la altura de Ignacio de la Roza, cuando Rodríguez fue embestido desde atrás por un Fiat Cubo conducido por Bissutti. Según la investigación, el automovilista abandonó el lugar sin asistir a la víctima y fue detenido horas más tarde en Rawson.

Con el fallecimiento de Rodríguez, la causa dio un vuelco judicial que agrava la situación procesal del imputado y redefine el rumbo de la investigación.