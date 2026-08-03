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La Justicia recaratuló la causa por la muerte de Rodríguez y dejó preso al acusado

La muerte de Ricardo Rodríguez provocó un cambio en la investigación judicial. La causa dejó de tramitarse como lesiones y pasó a ser por homicidio culposo agravado. Además, la Justicia extendió la prisión preventiva del acusado.

La investigación por la muerte de Ricardo Rodríguez dio un giro este lunes. Tras el fallecimiento de la víctima, la Justicia modificó la calificación del expediente y la causa pasó de lesiones culposas a homicidio culposo agravado por la conducción de un vehículo y por haberse dado a la fuga.

El cambio fue resuelto durante una audiencia presidida por la jueza Mónica Lucero, quien además dispuso extender por un mes la prisión preventiva de Mauricio Bissutti, el conductor imputado por el hecho. También fijó en ocho meses el plazo de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) y ordenó su inhabilitación para conducir durante ese período.

Durante la audiencia, el fiscal Iván Grassi solicitó mantener las medidas cautelares y la investigación por ocho meses. La querella, representada por Natacha González, acompañó ese planteo y pidió una prisión preventiva más extensa.

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La defensa, a cargo del abogado Daniel Balmaceda, se opuso a la nueva calificación legal y a la continuidad de la detención. Sostuvo que todavía no está acreditado que el choque haya sido la causa directa de la muerte de Rodríguez y solicitó la inmediata libertad de Bissutti, al señalar que no tiene antecedentes penales y posee arraigo familiar y laboral.

Finalmente, la magistrada hizo lugar parcialmente al pedido de Fiscalía. El imputado continuará detenido en la Comisaría 28 durante un mes más, mientras avanza la investigación para determinar las responsabilidades penales.

El hecho ocurrió sobre avenida de Circunvalación, a la altura de Ignacio de la Roza, cuando Rodríguez fue embestido desde atrás por un Fiat Cubo conducido por Bissutti. Según la investigación, el automovilista abandonó el lugar sin asistir a la víctima y fue detenido horas más tarde en Rawson.

Con el fallecimiento de Rodríguez, la causa dio un vuelco judicial que agrava la situación procesal del imputado y redefine el rumbo de la investigación.

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