La investigación por la muerte de Ricardo Rodríguez dio un giro este lunes. Tras el fallecimiento de la víctima, la Justicia modificó la calificación del expediente y la causa pasó de lesiones culposas a homicidio culposo agravado por la conducción de un vehículo y por haberse dado a la fuga.
La Justicia recaratuló la causa por la muerte de Rodríguez y dejó preso al acusado
La muerte de Ricardo Rodríguez provocó un cambio en la investigación judicial. La causa dejó de tramitarse como lesiones y pasó a ser por homicidio culposo agravado. Además, la Justicia extendió la prisión preventiva del acusado.