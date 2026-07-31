Alerta por Zonda en San Juan: a qué hora empieza a soplar y qué zonas afectará

Las primeras ráfagas se registrarán a partir de las 12:00 hs del mediodía. La franja horaria de mayor cuidado y riesgo se concentrará hacia las 15:00 hs, momento en el que el viento alcanzará su velocidad máxima sostenida.

A partir de las 21:00 hs, la intensidad comenzará a disminuir paulatinamente, calma que se mantendrá durante la noche y la mañana del sábado.

¿Dónde soplará el viento Zonda y con qué intensidad?

Entre las 12:00 y las 21:00 hs, la previsión del viento abarca los siguientes departamentos y zonas de la provincia: