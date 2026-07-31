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Alerta por Zonda en San Juan: a qué hora empieza a soplar y qué zonas afectará

El fenómeno impactará en toda la provincia este viernes entre las 12:00 y las 21:00, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h durante la siesta

El viento impactará a toda la provincia este viernes entre las 12:00 y las 21:00, con ráfagas que alcanzarán su pico de intensidad durante la siesta.

Este viernes 31 de julio, la provincia de San Juan registrará el impacto del viento Zonda en todo su territorio. El fenómeno comenzará a sentirse desde el mediodía y alcanzará su punto máximo durante las horas de la siesta, impulsando una temperatura máxima de 26°C.

¿A qué hora empieza a soplar?

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Las primeras ráfagas se registrarán a partir de las 12:00 hs del mediodía. La franja horaria de mayor cuidado y riesgo se concentrará hacia las 15:00 hs, momento en el que el viento alcanzará su velocidad máxima sostenida.

A partir de las 21:00 hs, la intensidad comenzará a disminuir paulatinamente, calma que se mantendrá durante la noche y la mañana del sábado.

¿Dónde soplará el viento Zonda y con qué intensidad?

Entre las 12:00 y las 21:00 hs, la previsión del viento abarca los siguientes departamentos y zonas de la provincia:

  • Gran San Juan: El viento iniciará a las 12:00 con 9 km/h y ráfagas de 24 km/h. A las 15:00 llegará a su pico de 30 km/h con ráfagas potencialmente peligrosas de hasta 70 km/h.

  • Ullum y Zonda: Viento Zonda fuerte con medias de 24 km/h y ráfagas máximas de 77 km/h.

  • Caucete: Zonda fuerte sostenido a 36 km/h con ráfagas de 67 km/h.

  • Calingasta: Zonda fuerte de 23 km/h con ráfagas de 58 km/h y probabilidad de lloviznas.

  • Valle Fértil: Zonda moderado a 37 km/h, pero con ráfagas de hasta 86 km/h.

  • Jáchal: Zonda moderado de 23 km/h con ráfagas de 56 km/h.

  • Sarmiento: Zonda moderado con viento constante de 26 km/h y ráfagas de 51 km/h.

  • Iglesia: Zonda moderado a 22 km/h con ráfagas de 42 km/h.

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