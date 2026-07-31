Alerta por Zonda en San Juan: a qué hora empieza a soplar y qué zonas afectará

Las primeras ráfagas se registrarán a partir de las 12:00 hs del mediodía. La franja horaria de mayor cuidado y riesgo se concentrará hacia las 15:00 hs, momento en el que el viento alcanzará su velocidad máxima sostenida.
A partir de las 21:00 hs, la intensidad comenzará a disminuir paulatinamente, calma que se mantendrá durante la noche y la mañana del sábado.
¿Dónde soplará el viento Zonda y con qué intensidad?
Entre las 12:00 y las 21:00 hs, la previsión del viento abarca los siguientes departamentos y zonas de la provincia:
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Gran San Juan: El viento iniciará a las 12:00 con 9 km/h y ráfagas de 24 km/h. A las 15:00 llegará a su pico de 30 km/h con ráfagas potencialmente peligrosas de hasta 70 km/h.
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Ullum y Zonda: Viento Zonda fuerte con medias de 24 km/h y ráfagas máximas de 77 km/h.
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Caucete: Zonda fuerte sostenido a 36 km/h con ráfagas de 67 km/h.
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Calingasta: Zonda fuerte de 23 km/h con ráfagas de 58 km/h y probabilidad de lloviznas.
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Valle Fértil: Zonda moderado a 37 km/h, pero con ráfagas de hasta 86 km/h.
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Jáchal: Zonda moderado de 23 km/h con ráfagas de 56 km/h.
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Sarmiento: Zonda moderado con viento constante de 26 km/h y ráfagas de 51 km/h.
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Iglesia: Zonda moderado a 22 km/h con ráfagas de 42 km/h.