Tras un complejo operativo, los cuerpos de las siete víctimas ya son trasladados a San Juan

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Las tareas de rescate comenzaron alrededor de las 5 de la mañana con un amplio despliegue de organismos nacionales y provinciales. Del operativo participaron equipos del Ministerio Público Fiscal Federal, la Junta de Investigación de Transporte, la Policía de San Juan y el Ministerio Público Fiscal de la provincia, quienes trabajaron de manera coordinada para recuperar los cuerpos y preservar la escena del accidente.

El procedimiento fue supervisado por el jefe de la Policía de San Juan, responsable de coordinar las acciones de seguridad y garantizar el resguardo de todos los elementos que serán incorporados a la investigación para determinar las causas del siniestro.

Tras varias horas de trabajo, cerca de las 13.30 comenzó el traslado de las víctimas hacia la capital provincial. El operativo demandó una importante logística debido a las características del terreno y se desarrolló bajo estrictos protocolos para no alterar la zona del accidente.

La salida de los vehículos que transportaban los cuerpos fue registrada en vivo por Canal 8. Dos camionetas de Criminalística abandonaron el Parque Faunístico bajo una estricta custodia policial y en medio de un profundo clima de dolor, con familiares de las víctimas presentes en el lugar.

Mientras los cuerpos son trasladados a la Morgue Judicial para la realización de las pericias correspondientes, las autoridades mantienen el operativo en Valle Fértil con el objetivo de preservar el área del siniestro y continuar con las tareas investigativas que permitan esclarecer lo ocurrido.