Un fuerte temporal ingresó a la alta montaña y el paso a Chile permanece cerrado

Nevadas en cordillera

De acuerdo con el informe difundido por el Sistema Integrado Cristo Redentor, el Servicio Meteorológico de Chile prevé el ingreso de un sistema frontal que afectará la Alta Cordillera entre el 15 y el 22 de julio, con nevadas y condiciones que podrían dificultar la transitabilidad.

En lo que va del miércoles, se registran fuertes nevadas en cordillera. Además, las temperaturas son las siguientes:

Uspallata: 4°

Punta de Vaca: - 3°

Puente del Inca: - 7°

Las Cuevas: - 8°

El paso a Chile continuará cerrado hasta nuevo aviso, por lo que las autoridades recomendaron a los usuarios mantenerse informados a través de los canales oficiales antes de emprender un viaje.

El paso Pehuenche, que es otra de las alternativas para cruzar a Chile, también permanece cerrado. Por lo tanto, vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas no podrán circular vía terrestre entre Mendoza y Chile.