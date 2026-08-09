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Del Día de las Infancias al Día del Niño: la decisión de Milei que cambió el nombre oficial

El Gobierno oficializó en 2025 la denominación “Día del Niño” y estableció que la celebración se realice cada tercer domingo de agosto. La medida volvió a poner el nombre en el centro del debate.

El Gobierno de Javier Milei volvió a poner en el calendario oficial una denominación que durante los últimos años había quedado desplazada en distintos ámbitos. A través del Decreto 562/2025, el Poder Ejecutivo estableció formalmente que el tercer domingo de agosto de cada año sea denominado “Día del Niño”.

La medida fue firmada por el Presidente el 6 de agosto de 2025 y publicada al día siguiente en el Boletín Oficial. El decreto no modificó la fecha de celebración, sino que formalizó tanto su denominación como su ubicación en el calendario: el tercer domingo de agosto.

Una fecha que cambió varias veces

La celebración dedicada a los más chicos tiene una larga historia en Argentina y su fecha no siempre fue la misma. Durante distintas etapas fue modificada por cuestiones vinculadas al calendario, las elecciones y también por pedidos del sector comercial.

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En 2011, por ejemplo, la celebración debió trasladarse al 21 de agosto debido a que coincidía con las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). En 2013 quedó establecido el tercer domingo de agosto como fecha de referencia para evitar nuevas coincidencias electorales y darle mayor previsibilidad a las familias y al comercio.

El nombre también atravesó cambios. En los últimos años comenzó a utilizarse con mayor frecuencia la denominación “Día de las Infancias”, una modificación que buscaba incorporar una mirada más amplia sobre la diversidad de las experiencias durante la niñez.

La norma publicada por el Gobierno sostiene que la celebración del “Día del Niño” constituye una tradición arraigada en la Argentina y destaca su relación con la concientización sobre los derechos de los chicos.

El decreto también menciona la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Según los fundamentos oficiales, la jornada debe servir para promover y garantizar esos derechos.

En su artículo primero, la norma es concreta: “Declárase ‘Día del Niño’ el tercer domingo del mes de agosto de cada año”. El decreto entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial.

El debate por la denominación había tomado fuerza durante la gestión anterior. En 2020, desde la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia se había impulsado el uso de “Día de las Infancias”, con el argumento de ampliar la mirada y contemplar las distintas realidades de quienes atraviesan esa etapa.

Con la decisión de Milei, el Gobierno volvió a establecer como denominación oficial “Día del Niño”, recuperando una expresión históricamente instalada en la sociedad argentina.

La decisión no cambia el sentido de la celebración ni las obligaciones del Estado respecto de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Lo que modifica es la denominación oficial de la fecha, una cuestión que, pese a parecer simbólica, volvió a abrir una discusión sobre tradición, lenguaje e inclusión.

De esta manera, el tercer domingo de agosto quedó establecido como la fecha fija y el Gobierno de Milei decidió recuperar oficialmente el nombre con el que la celebración fue conocida durante décadas.

Así, cada agosto convivirán dos cuestiones: una celebración profundamente instalada en las familias argentinas y una denominación que volvió a ser reconocida formalmente por el Estado.

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