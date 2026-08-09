Huracán venció a San Lorenzo en el clásico y ganó de visitante tras 25 años

El conjunto local recibió el primer golpe antes del descanso. Juan Bisanz cabeceó dentro del área y Gill alcanzó a rechazar, aunque dejó la pelota en el área chica. Caicedo apareció para aprovechar el rebote y empujarla para el 1-0.

San Lorenzo intentó reaccionar en el complemento, pero Huracán volvió a golpear de contra. Facundo Kalinger condujo la transición tras una recuperación en mitad de cancha y asistió a Caicedo. El ecuatoriano recibió con ventaja y cruzó su remate para marcar el 2-0 y completar su doblete.

La noche se complicó todavía más para el Ciclón después del segundo tanto. Caicedo festejó frente a los hinchas locales y la celebración provocó empujones y discusiones entre los futbolistas. En medio del tumulto, Gill le dio un cabezazo a Lucas Blondel.

Darío Herrera fue llamado por el VAR para revisar la acción y, tras observar las imágenes, expulsó al arquero de San Lorenzo. José Devecchi ingresó para ocupar su lugar y tuvo intervenciones que evitaron una diferencia mayor.

Con un jugador menos, San Lorenzo quedó condicionado y ya no pudo encontrar el camino para descontar. Huracán controló los minutos finales y se llevó una victoria que le permitió volver a ganar como visitante ante el Ciclón por primera vez desde el 9 de diciembre de 2001, cuando Emanuel Villa había marcado el gol del triunfo.