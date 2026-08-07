Milei culminó su gira en Colombia: reconocimiento, acuerdos y asunción de su "amigo"

La propuesta tomó especial relevancia porque De la Espriella hizo de la seguridad uno de los ejes centrales de su llegada al poder. Durante su primer discurso como presidente, aseguró que buscará "recuperar el orden, la seguridad y la libertad" y anticipó una política de fuerte confrontación contra el narcotráfico y las organizaciones armadas.

"Vamos a derrotar sin tregua al narcoterrorismo y a todas las organizaciones criminales", afirmó el flamante mandatario colombiano, quien planteó que los integrantes de esos grupos deberán "someterse al imperio de la ley o enfrentar la fuerza decidida del Estado colombiano".

Un encuentro entre dos presidentes con una misma mirada

La reunión entre Milei y De la Espriella sirvió además para mostrar la cercanía política entre ambos. En un video difundido por Presidencia, los mandatarios se saludaron con un abrazo y el presidente argentino le gritó: "Vamos, tigre. ¡Viva la libertad, carajo!", en referencia al apodo de su par colombiano.

La afinidad no se limita al discurso sobre seguridad. El nuevo Gobierno colombiano anunció durante la jornada un paquete de medidas económicas que incluye un decreto para congelar el gasto público, una reforma tributaria estructural y la eliminación del impuesto al patrimonio.

El Presidente Javier Milei se reunió con Su Majestad el Rey de España, Felipe VI, en Colombia, en el marco del traspaso de mando presidencial. pic.twitter.com/lWLZM0VtVA — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) August 7, 2026

De la Espriella también aseguró que buscará generar condiciones para atraer inversiones, aumentar la producción y las exportaciones y crear empleo. En materia energética, anticipó además que autorizará el desarrollo de fracking bajo condiciones técnicas y ambientales.

"Invertir en Colombia volverá a ser una decisión segura y rentable", sostuvo el nuevo presidente.

Milei también recibió un reconocimiento académico

La agenda del Presidente argentino incluyó además una actividad fuera de la política. Durante su paso por Cali, recibió el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Santiago de Cali, en una ceremonia realizada en la sede de la Cámara de Comercio de la ciudad.

Discurso del Presidente Javier Milei en la Cámara de Comercio de Cali, tras recibir el Doctorado Honoris Causa otorgado por la Universidad Santiago de Cali. pic.twitter.com/0gfiL4GrYN — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) August 7, 2026

Luego participó de la ceremonia de juramentación y toma de posesión de De la Espriella, uno de los principales motivos de su viaje a Colombia.

La jornada terminó con el regreso de Milei hacia Argentina, aunque durante su estadía también siguió de cerca la actividad política en el país. El mandatario estuvo atento a lo ocurrido en el Congreso con la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y celebró la media sanción obtenida en el Senado.

La presencia de Milei en la asunción de De la Espriella dejó en evidencia el intento de ambos gobiernos de consolidar una relación cercana dentro del mapa político regional.

Mientras Colombia inicia una nueva etapa con una agenda centrada en seguridad, combate al narcotráfico y reformas económicas, Milei busca mostrar su experiencia de gestión como un modelo que puede ser tomado como referencia por otros gobiernos de la región.

En ese escenario, la visita a Colombia no fue solamente protocolar: combinó reuniones diplomáticas, un reconocimiento académico, respaldo político al nuevo presidente y una propuesta concreta de cooperación en uno de los principales problemas que enfrenta el país vecino: la lucha contra el narcotráfico.