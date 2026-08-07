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Milei culminó su gira en Colombia: reconocimiento, acuerdos y asunción de su "amigo"

El Presidente argentino viajó a Cali para acompañar la asunción del nuevo mandatario colombiano. Se reunió con funcionarios, recibió un Doctorado Honoris Causa y ofreció el modelo de seguridad argentino como referencia para combatir al narcotráfico.

La visita de Javier Milei a Colombia tuvo un fuerte contenido político. El Presidente argentino viajó a Cali para participar de la asunción de Abelardo de la Espriella, el nuevo mandatario colombiano, con quien comparte afinidades ideológicas y una agenda centrada en la seguridad, la reducción del gasto y la apertura económica.

Durante su estadía, Milei mantuvo una reunión bilateral con el canciller de Israel, Gideon Sa'ar, en un encuentro del que también participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller argentino, Pablo Quirno.

Pero uno de los principales mensajes de la jornada estuvo vinculado con la lucha contra el narcotráfico y la seguridad. En Cali, Milei afirmó que Argentina está dispuesta a trasladar a Colombia parte de la experiencia aplicada durante su gestión para enfrentar a las organizaciones criminales.

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La propuesta tomó especial relevancia porque De la Espriella hizo de la seguridad uno de los ejes centrales de su llegada al poder. Durante su primer discurso como presidente, aseguró que buscará "recuperar el orden, la seguridad y la libertad" y anticipó una política de fuerte confrontación contra el narcotráfico y las organizaciones armadas.

"Vamos a derrotar sin tregua al narcoterrorismo y a todas las organizaciones criminales", afirmó el flamante mandatario colombiano, quien planteó que los integrantes de esos grupos deberán "someterse al imperio de la ley o enfrentar la fuerza decidida del Estado colombiano".

Un encuentro entre dos presidentes con una misma mirada

La reunión entre Milei y De la Espriella sirvió además para mostrar la cercanía política entre ambos. En un video difundido por Presidencia, los mandatarios se saludaron con un abrazo y el presidente argentino le gritó: "Vamos, tigre. ¡Viva la libertad, carajo!", en referencia al apodo de su par colombiano.

La afinidad no se limita al discurso sobre seguridad. El nuevo Gobierno colombiano anunció durante la jornada un paquete de medidas económicas que incluye un decreto para congelar el gasto público, una reforma tributaria estructural y la eliminación del impuesto al patrimonio.

De la Espriella también aseguró que buscará generar condiciones para atraer inversiones, aumentar la producción y las exportaciones y crear empleo. En materia energética, anticipó además que autorizará el desarrollo de fracking bajo condiciones técnicas y ambientales.

"Invertir en Colombia volverá a ser una decisión segura y rentable", sostuvo el nuevo presidente.

Milei también recibió un reconocimiento académico

La agenda del Presidente argentino incluyó además una actividad fuera de la política. Durante su paso por Cali, recibió el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Santiago de Cali, en una ceremonia realizada en la sede de la Cámara de Comercio de la ciudad.

Luego participó de la ceremonia de juramentación y toma de posesión de De la Espriella, uno de los principales motivos de su viaje a Colombia.

La jornada terminó con el regreso de Milei hacia Argentina, aunque durante su estadía también siguió de cerca la actividad política en el país. El mandatario estuvo atento a lo ocurrido en el Congreso con la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y celebró la media sanción obtenida en el Senado.

La presencia de Milei en la asunción de De la Espriella dejó en evidencia el intento de ambos gobiernos de consolidar una relación cercana dentro del mapa político regional.

Mientras Colombia inicia una nueva etapa con una agenda centrada en seguridad, combate al narcotráfico y reformas económicas, Milei busca mostrar su experiencia de gestión como un modelo que puede ser tomado como referencia por otros gobiernos de la región.

En ese escenario, la visita a Colombia no fue solamente protocolar: combinó reuniones diplomáticas, un reconocimiento académico, respaldo político al nuevo presidente y una propuesta concreta de cooperación en uno de los principales problemas que enfrenta el país vecino: la lucha contra el narcotráfico.

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