El posteo de Milei por la visita del papa León XIV a la Argentina: "Le daremos la bienvenida"

La visita del Sumo Pontífice al país forma parte de una gira por América Latina que también incluye a Uruguay y Perú.

Las ciudades argentinas que León XIV visitará son Buenos Aires, Luján y Córdoba, con una posible escala en Santiago del Estero, en tanto que su viaje a la región comenzará en Uruguay el 6 de noviembre y concluirá en Perú el 17 de noviembre.

Las autoridades eclesiásticas y el Gobierno confirmaron que la agenda detallada con los horarios, misas y reuniones oficiales con el presidente, Javier Milei, se difundirá en detalle a la brevedad.

Por su parte, el canciller Pablo Quirno ratificó la alegría del Poder Ejecutivo por la confirmación del Vaticano tras las invitaciones diplomáticas enviadas en su momento.

ARGENTINA VA A RECIBIR AL PAPA



Fui oficialmente notificado que la Argentina recibirá la Visita Apostólica de Su Santidad León XIV, aceptando la invitación que le hicimos a principio de año.



Entre el 8 y 11 de noviembre, le daremos la bienvenida al Santo Padre a nuestro… — Javier Milei (@JMilei) August 5, 2026

Cronograma e itinerario del papa León XIV previsto en la Argentina

La estadía del Santo Padre se desarrollará en el marco de una gira por América Latina que también abarcará Uruguay y Perú. Las actividades principales y los destinos confirmados en territorio argentino incluyen: