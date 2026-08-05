El posteo de Milei por la visita del papa León XIV a la Argentina: "Le daremos la bienvenida"

La visita del Sumo Pontífice al país forma parte de una gira por América Latina que también incluye a Uruguay y Perú.
Las ciudades argentinas que León XIV visitará son Buenos Aires, Luján y Córdoba, con una posible escala en Santiago del Estero, en tanto que su viaje a la región comenzará en Uruguay el 6 de noviembre y concluirá en Perú el 17 de noviembre.
Las autoridades eclesiásticas y el Gobierno confirmaron que la agenda detallada con los horarios, misas y reuniones oficiales con el presidente, Javier Milei, se difundirá en detalle a la brevedad.
Por su parte, el canciller Pablo Quirno ratificó la alegría del Poder Ejecutivo por la confirmación del Vaticano tras las invitaciones diplomáticas enviadas en su momento.
Cronograma e itinerario del papa León XIV previsto en la Argentina
La estadía del Santo Padre se desarrollará en el marco de una gira por América Latina que también abarcará Uruguay y Perú. Las actividades principales y los destinos confirmados en territorio argentino incluyen:
- Buenos Aires (8 y 9 de noviembre): el Papa aterrizará el domingo por la tarde en el Aeroparque Jorge Newbery. El lunes 9 de noviembre a las 8:30 mantendrá una audiencia oficial con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. Se prevé también un encuentro en el Teatro Colón, actividades en la UCA y una misa multitudinaria en Palermo (Monumento de los Españoles).
- Luján: visitará la Basílica de Luján para presidir una celebración litúrgica frente a la patrona de la Argentina.
- Córdoba: realizará un viaje relámpago a la provincia mediterránea para oficiar una misa masiva en el predio de Fadea, en homenaje al legado de fe de la región. Por cuestiones logísticas.