BCRA, Inocencia Fiscal y Propiedad: las leyes que busca aprobar el Gobierno

“Nos oponemos a la venta de tierras a extranjeros sin restricciones ni controles y no queremos incluir a inquilinos en desalojos exprés. De todo eso y varios ítems polémicos más trata el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada que está en debate en el Senado”, señaló Carolina Moisés, senadora jujeña de Convicción Federal.

En la misma línea, Alejandra Vigo, senadora cordobesa de Provincias Unidas, afirmó: “Tengo claro que votaré en contra del proyecto que propone eliminar los límites a la compra de tierras por extranjeros. Ningún país serio cede su territorio productivo sin restricción. La soberanía sobre los recursos estratégicos no es un capricho, es una política de Estado que sostienen incluso las economías más abiertas del mundo, las mismas que el gobierno nacional toma como referencia”.

Alejandra Vigo, senadora por Córdoba del bloque Provincias Unidas. (Foto: Senado)

La iniciativa, que también contempla desalojos exprés y modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego, llega al recinto con una última versión producto de las conversaciones que mantuvo la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

El oficialismo espera contar con el respaldo de sus aliados del PRO, de la mayoría de los integrantes de la UCR y de distintos espacios provinciales. La sesión será presidida por el libertario Bartolomé Abdala, debido a que la vicepresidenta Victoria Villarruel quedará a cargo del Poder Ejecutivo por un nuevo viaje al exterior del presidente Javier Milei.

Los debates en Diputados

La Cámara baja definió los giros a las comisiones para iniciar el tratamiento del proyecto de reforma de la carta orgánica del Banco Central anunciado por Javier Milei en cadena nacional.

La iniciativa será analizada por tres comisiones presididas por diputados libertarios: Presupuesto y Hacienda, a cargo de Bertie Benegas Lynch; Legislación General, encabezada por Santiago Santurio; y Finanzas, presidida por el fueguino Santiago Pauli.

El plenario de las tres comisiones ya se fijó para este miércoles a las 15. Será una reunión informativa con la participación de funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional.

Este martes, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, reunirá a los jefes de bloques dialoguistas para definir la estrategia legislativa y establecer el cronograma de los plenarios de comisiones. El objetivo del oficialismo es obtener dictamen y llevar el proyecto al recinto durante las últimas semanas de agosto, con las fechas del 19 o el 26 como posibles alternativas.

Una de las primeras críticas sobre el funcionamiento del Banco Central fue expresada por Martín Menem: “El desastre que fue el Banco Central, manipulado por la política. Ha sido una constante meter la mano en el Banco Central. Con ese sistema de poner dinero en las manos de la gente llegamos al 57% de pobreza”, cuestionó el diputado.

Desde la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro planteó la necesidad de limitar el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Poder Ejecutivo. “Cualquier gobierno, actual o futuro, podrá revertir estos cambios con la sola firma del Presidente y sus ministros, tal como se ha hecho antes para intervenir el Banco Central o disponer de sus reservas. Si realmente quieren blindar la independencia del BCRA, hay que limitar las atribuciones del Poder Ejecutivo y fortalecer la capacidad del Congreso para declarar la invalidez y/o nulidad de los DNU”, sostuvo.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, junto a las diputadas libertarias Giselle Castelnuovo y Silvana Giudici, se reunirán este martes con los diputados dialoguistas. Foto: Diputados

El proyecto impulsado por Milei busca establecer un régimen legal que garantice la independencia funcional y financiera del Banco Central, determine la preservación del valor de la moneda como su misión primaria y elimine los mecanismos de financiamiento monetario del sector público.

La reforma también apunta a revertir los cambios implementados en 2012 durante el gobierno de Cristina Kirchner y bajo la gestión de Mercedes Marcó del Pont al frente de la entidad.

Además, la propuesta incluye el denominado “grillete fiscal”, una versión local del shutdown estadounidense, junto con reformas vinculadas al mercado de capitales y al mercado de seguros.

Inocencia Fiscal

Las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal fueron convocadas para este miércoles a las 10.30 con el objetivo de iniciar el debate sobre los cambios a la Ley de Inocencia Fiscal.

La iniciativa contempla modificaciones vinculadas a la Modalidad Simplificada de Declaración Jurada del Impuesto a las Ganancias y a la prescripción tributaria.

El objetivo del Gobierno es incentivar la incorporación de más contribuyentes al sistema formal y promover el ingreso al circuito financiero de los denominados “dólares del colchón”, que, según estimaciones del equipo económico, alcanzan los 170.000 millones de dólares fuera del sistema.

El ministro de Economía, Luis Caputo, señaló durante la presentación del proyecto que, aunque los depósitos en dólares del sistema financiero se encuentran en niveles récord cercanos a los 40.000 millones de dólares, existe una cantidad superior a cuatro veces ese monto en ahorros mantenidos fuera del circuito bancario.

La intención de La Libertad Avanza es aprobar esta norma durante las sesiones previstas para agosto. La iniciativa se convirtió en una de las prioridades de la Casa Rosada, ya que el 15 de septiembre ingresará al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027.