La Joaqui contó cómo vivió la polémica con Luck Ra y Tuli Acosta: qué dijo sobre el famoso TikTok

La cantante reconoció que algunas situaciones le dolieron, pero marcó una diferencia entre sentirse afectada y creer que hubo una intención de lastimarla. “Yo no pienso que ellos hayan actuado conmigo desde la maldad. Pienso que ellos actuaron para ellos y por ellos y se olvidaron de que tal vez eso a mí me podía doler”, explicó.

Qué dijo sobre Tuli Acosta

Uno de los puntos que más llamó la atención fue la forma en que La Joaqui se refirió a la relación entre Tuli Acosta y Luck Ra. La cantante sostuvo que ambos son muy amigos y consideró que, con la llegada de una pareja, pueden aparecer límites que para algunas personas resultan evidentes y para otras no.

“Yo no dudo de la amistad de ellos. Ellos son reamigos. Solo siento que la confianza de mejores amigos, cuando entra una pareja, hay límites que tal vez, para nosotros los adultos son obvios, que tal vez para ellos no lo eran”, señaló.

La Joaqui también fue consultada específicamente por un TikTok publicado por Tuli Acosta durante la polémica, uno de los contenidos que generó críticas entre sus seguidores. Según contó, incluso tuvo una conversación directa con ella. “Ella me escribió y me ofreció borrarlo. Yo le dije: ‘Mirá, gordi, innecesario, no pasa nada, las redes son así, solo tratemos de que esto no suceda’”, relató.

Cuando Yanina Latorre le preguntó si había sentido que Tuli se había burlado de ella con ese contenido, La Joaqui volvió a tomar distancia de esa interpretación. “No, no sentí que me boludeó”, respondió.

Y explicó que entiende que Tuli proviene de un ambiente donde ese tipo de contenidos forman parte de los códigos habituales de las redes sociales. “Ella viene del mundo de TikTok y el baile y los códigos de ahí son así. Ella está haciendo su carrera y, a fin de cuentas, ella no era mi pareja”, agregó.

La definición volvió a correr el eje de la polémica. En lugar de señalar a Tuli como responsable de la situación, La Joaqui remarcó que su principal vínculo afectivo era con Luck Ra.

La cantante también habló de las críticas que recibió Tuli Acosta en las redes sociales y se despegó de cualquier ataque contra ella.

En los últimos días, la joven había sido señalada por algunos usuarios como una supuesta tercera en discordia en la separación. La Joaqui aclaró que nunca buscó que sus seguidores se enfrentaran con ella ni con su expareja.

“Yo elijo creer que ella nada de lo que está haciendo me lo está haciendo con maldad”, sostuvo. También negó haber impulsado una campaña contra quienes quedaron involucrados en la ruptura.

“Yo no le dije a nadie que hable mal de nadie”, afirmó. Pero hubo otro pedido que dejó especialmente claro durante la entrevista: que el dolor que atraviesa no se transforme en ataques contra Luck Ra.

La Joaqui reconoció que recibe mensajes de seguidores que buscan acompañarla atacando a su expareja, aunque aseguró que no quiere ese tipo de apoyo. “Prefiero que me manden cosas bonitas a mí a que le digan algo feo a él”, pidió.

De esta manera, la cantante volvió a hablar de una separación que generó una fuerte repercusión en redes, pero eligió hacerlo desde un lugar diferente al de las especulaciones que circularon durante los últimos días: habló de lo que le dolió, defendió a Tuli de los ataques y pidió que su propio público no convierta su dolor en una pelea contra Luck Ra.