Detuvieron al hombre que amenazó de muerte a Milei

Tras identificar al presunto autor de las publicaciones, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7, a cargo de la jueza María Servini, con intervención de la Secretaría N° 13 de Pablo Lemos, ordenó un allanamiento en una vivienda de Quilmes.

Durante el operativo, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal detuvieron al sospechoso y secuestraron un teléfono celular, el gabinete de una computadora, auriculares, un arma de fabricación casera, réplicas de fusiles de aire comprimido, municiones para esas réplicas y otros elementos que serán sometidos a peritajes.

El acusado quedó alojado en calidad de incomunicado y a disposición de la Justicia, mientras avanza la causa en la que se investiga el delito de amenazas.

El mensaje de la ministra de Seguridad

Tras el procedimiento, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó la detención en sus redes sociales y destacó el trabajo de las fuerzas federales.

“Detuvimos en Quilmes a un hombre que amenazó de muerte al presidente Javier Milei a través de redes sociales, donde se presentaba como sicario”, escribió la funcionaria en su cuenta de X.

Además, envió un mensaje dirigido a quienes intenten intimidar mediante amenazas: “Que les quede claro: en la Argentina no hay lugar para quienes pretendan sembrar miedo. Las hacen, las pagan”.