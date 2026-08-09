Desde este lunes la Circunvalación entra en obra: qué tramo cortarán y cómo circular

De esta manera, los vehículos evitarán el sector donde estarán trabajando las máquinas y el personal vial.

Mientras tanto, el tránsito por el anillo interno continuará habilitado. Allí también se realizarán tareas, aunque estarán concentradas en las banquinas ubicadas junto al espacio verde central y no impedirán la circulación.

Una renovación completa del pavimento

La intervención no se limitará a colocar una nueva capa de asfalto. El proyecto contempla una renovación integral de la estructura del camino, que comenzará con el sellado de juntas, fisuras y grietas y continuará con trabajos de bacheo con mezcla asfáltica en caliente.

En los sectores donde el deterioro sea mayor se demolerá el pavimento de hormigón existente, se excavará el área y se reacondicionará la base granular. Luego se construirá una nueva base de suelo-cemento y finalmente se colocará la carpeta asfáltica.

El objetivo es recuperar la superficie de circulación y mejorar las condiciones de seguridad y transitabilidad de uno de los principales accesos y corredores de San Juan.

Uno de los cambios más importantes que tendrá la avenida estará relacionado con las banquinas actuales. El proyecto contempla aprovechar ese espacio deteriorado para incorporarlo a la superficie útil de circulación.

Esto no significa que se construirán carriles nuevos, sino que la calzada tendrá un mayor ancho aprovechable, extendiéndose desde un guardarraíl hasta el otro. Además, como la nueva carpeta asfáltica elevará la altura del camino, será necesario reemplazar y adaptar los sistemas de contención para adecuarlos a las condiciones de seguridad actuales.

La obra podría extenderse durante un año

El plazo previsto para completar la renovación es de aproximadamente un año, aunque desde el Gobierno provincial buscarán reducir los tiempos de ejecución para finalizar los trabajos antes de ese período si las condiciones lo permiten.

La magnitud de la intervención hará que durante los próximos meses distintos sectores de la Circunvalación puedan presentar restricciones o modificaciones en la circulación, por lo que se recomienda prestar atención a la señalización colocada en cada tramo.

También evalúan modificar la velocidad máxima

La renovación de la infraestructura podría abrir además la puerta a una futura modificación del límite de velocidad permitido en la avenida.

La posibilidad está vinculada a las mejoras que tendrá la carpeta asfáltica, los accesos y los puentes. Sin embargo, la decisión no depende exclusivamente de la Provincia, ya que la Circunvalación forma parte de una ruta nacional y cualquier cambio deberá ser evaluado junto con Vialidad Nacional.

Por ahora, el llamado es a circular con precaución, respetar las indicaciones de los trabajadores y reducir la velocidad al atravesar las zonas de obra, especialmente durante esta primera etapa que comenzará este lunes en Concepción.