Milei volvió a marcar diferencias con Villarruel: "Fue un error llevarla como compañera de fórmula"

Durante la entrevista, Milei también volvió a evidenciar diferencias con la vicepresidenta Victoria Villarruel. Al ser consultado por la fórmula presidencial de 2023, reconoció que, si bien en ese momento consideró que era la mejor decisión, hoy cree que fue un error.

View this post on Instagram

Además, dejó entrever que no repetiría el mismo binomio en una eventual candidatura para 2027 y aseguró que no integraría a su espacio a dirigentes que reivindiquen el legado político de María Estela Martínez de Perón.

En ese marco, cuestionó el homenaje que Villarruel impulsó en el Senado a la expresidenta. Milei tomó distancia de esa iniciativa y sostuvo que el gobierno de Isabel Perón representó una etapa negativa para la Argentina, al considerar que estuvo marcado por políticas que contribuyeron al deterioro económico e institucional del país.

Sus declaraciones fueron interpretadas como una nueva muestra de las diferencias políticas que mantiene con la vicepresidenta, en medio de una relación que desde hace meses exhibe tensiones públicas.

En materia económica, el Presidente volvió a respaldar el programa aplicado por su administración y afirmó que los indicadores muestran una recuperación de la actividad.

Según explicó, al asumir la Presidencia recibió un país que acumulaba más de una década sin crecimiento sostenido y aseguró que durante su gestión la economía registró una expansión cercana al 12%.

Con esos datos, Milei sostuvo que los resultados respaldan el rumbo elegido por el Gobierno y reiteró que las medidas económicas implementadas apuntan a consolidar el crecimiento y estabilizar la economía.

Las afirmaciones del mandatario volvieron a generar reacciones entre economistas, dirigentes de la oposición y referentes del oficialismo, quienes mantienen posiciones contrapuestas sobre el impacto de las políticas económicas y las perspectivas para los próximos meses.