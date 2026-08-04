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Milei volvió a marcar diferencias con Villarruel: "Fue un error llevarla como compañera de fórmula"

El Presidente se refirió a la gestión de Alberto Fernández, cuestionó el homenaje impulsado por Victoria Villarruel a María Estela Martínez de Perón y aseguró que los indicadores económicos respaldan el rumbo de su Gobierno.

El presidente Javier Milei protagonizó una nueva jornada de definiciones políticas al abordar distintos temas de la agenda nacional. Durante una entrevista, lanzó duras críticas contra el expresidente Alberto Fernández, volvió a marcar diferencias con la vicepresidenta Victoria Villarruel y defendió los resultados económicos de su gestión.

Uno de los momentos más fuertes llegó cuando respondió a antiguas declaraciones de Fernández sobre la inflación. Sin rodeos, Milei descalificó los conceptos del exmandatario y lo calificó como un "analfabeto numérico", al sostener que desconoce el funcionamiento de la economía y las causas del proceso inflacionario que atravesó el país durante los últimos años.

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Las declaraciones reavivaron el enfrentamiento entre ambos dirigentes y generaron repercusión en el ámbito político y en las redes sociales, donde volvió a instalarse el debate sobre la herencia económica y las responsabilidades de las distintas administraciones.

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Durante la entrevista, Milei también volvió a evidenciar diferencias con la vicepresidenta Victoria Villarruel. Al ser consultado por la fórmula presidencial de 2023, reconoció que, si bien en ese momento consideró que era la mejor decisión, hoy cree que fue un error.

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Además, dejó entrever que no repetiría el mismo binomio en una eventual candidatura para 2027 y aseguró que no integraría a su espacio a dirigentes que reivindiquen el legado político de María Estela Martínez de Perón.

En ese marco, cuestionó el homenaje que Villarruel impulsó en el Senado a la expresidenta. Milei tomó distancia de esa iniciativa y sostuvo que el gobierno de Isabel Perón representó una etapa negativa para la Argentina, al considerar que estuvo marcado por políticas que contribuyeron al deterioro económico e institucional del país.

Sus declaraciones fueron interpretadas como una nueva muestra de las diferencias políticas que mantiene con la vicepresidenta, en medio de una relación que desde hace meses exhibe tensiones públicas.

En materia económica, el Presidente volvió a respaldar el programa aplicado por su administración y afirmó que los indicadores muestran una recuperación de la actividad.

Según explicó, al asumir la Presidencia recibió un país que acumulaba más de una década sin crecimiento sostenido y aseguró que durante su gestión la economía registró una expansión cercana al 12%.

Con esos datos, Milei sostuvo que los resultados respaldan el rumbo elegido por el Gobierno y reiteró que las medidas económicas implementadas apuntan a consolidar el crecimiento y estabilizar la economía.

Las afirmaciones del mandatario volvieron a generar reacciones entre economistas, dirigentes de la oposición y referentes del oficialismo, quienes mantienen posiciones contrapuestas sobre el impacto de las políticas económicas y las perspectivas para los próximos meses.

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