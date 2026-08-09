Un vino, una causa y muchos perros: la propuesta solidaria que llegó a San Juan

View this post on Instagram
En San Juan, esa tarea quedó en manos de Patitas Sin Hogar. Desde la fundación destacaron que esta nueva alternativa les permitirá contar con un ingreso adicional para sostener las tareas que realizan.
“Por cada botella de vino vendida, un porcentaje queda para nuestra ONG y nos ayudará a continuar con nuestra ardua labor”, señalaron desde la organización.
La iniciativa también busca que el consumidor pueda transformar una compra cotidiana en un aporte concreto. Desde Patitas Sin Hogar remarcaron que se trata de una propuesta pensada para compartir y, al mismo tiempo, colaborar con los animales que se encuentran en situación de abandono.
Los sanjuaninos que quieran sumarse podrán adquirir el Malbec Joven Perro Bueno directamente a través de Patitas Sin Hogar. Parte del valor de cada botella comercializada será destinado a la fundación.
Para conocer precios, disponibilidad y modalidad de entrega, la organización habilitó el WhatsApp 264 469 2550.
De esta manera, la propuesta suma una nueva herramienta para acompañar el trabajo de la ONG y convertir cada botella en un pequeño aporte para los perros que necesitan cuidado, alimento y asistencia.