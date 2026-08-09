UVT sacó chapa en Buenos Aires y se quedó con el título argentino

El camino de UVT hasta la final

El Comunitario había llegado a las últimas instancias del campeonato después de superar una serie de partidos exigentes.

En los cuartos de final, UVT derrotó 3-1 a Andes Talleres y consiguió el pasaje a semifinales. Allí volvió a mostrar su fortaleza y venció 4-2 a Estudiantil Porteño para meterse en el partido por el título.

La final fue el último paso de una campaña que terminó con una diferencia contundente. Frente a Valenciano, el equipo sanjuanino convirtió seis goles y terminó festejando el campeonato con un 6-2 que reflejó su superioridad en el partido decisivo.

Uno de los nombres propios del título fue el de Facundo Peralta, autor de tres de los seis goles de UVT. El delantero fue determinante para quebrar el partido y terminó siendo una de las grandes figuras de una definición que volvió a tener a un equipo sanjuanino como protagonista del hockey sobre patines nacional.

Franco Gómez, Matías Sillero y Roberto Aciar también dejaron su sello en el marcador para completar una noche perfecta para el Comunitario.

El campeón argentino estuvo integrado por Roberto Aciar, Martín Álvarez, Víctor Carrazco, Pablo Gallardo, Franco Gómez, Mariano Ortiz, Facundo Peralta, Leandro Pérez, Tomás Rojas y Matías Sillero.

El cuerpo técnico estuvo encabezado por José Luis Beltrán, acompañado por Franco Fernández, Alfredo Grastello, Martín Morales, Jorge Riveros y Juan Vallejo.

El título no solo representa una nueva copa para las vitrinas de UVT. También es el resultado de un trabajo colectivo que involucra a jugadores, entrenadores, dirigentes, familias y toda una comunidad que sostiene al club y al hockey sobre patines como parte de su identidad.