Criar a un hijo cuesta hasta $542 mil al mes, según el INDEC

6 a 12 años: $542.183

Bienes y servicios: $268.227

Cuidados: $273.956

El informe muestra que el mayor peso en el presupuesto corresponde al cuidado infantil, que duplica o triplica el gasto en bienes y servicios esenciales. Este componente contempla el tiempo que los adultos dedican a las tareas de crianza, calculado en base a la categoría “Asistencia y cuidado de personas” del Régimen de Trabajo de Casas Particulares.

La canasta de crianza, creada por el INDEC en marzo de 2024, busca visibilizar el valor económico de criar a un hijo y sumar al análisis el trabajo de cuidado no remunerado.

Con este nuevo aumento, se reaviva el debate sobre la necesidad de políticas públicas que acompañen a las familias en el acceso a bienes, servicios y cuidados esenciales durante la infancia, en un contexto de inflación persistente y salarios rezagados.