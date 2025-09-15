El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que en agosto 2025 la canasta de crianza –que mide los gastos básicos para el desarrollo de niños y niñas de 0 a 12 años– se ubicó entre $432.161 y $542.183 por mes, según la edad.
Criar a un hijo cuesta hasta $542 mil al mes, según el INDEC
En agosto, las familias necesitaron entre $432.161 y $542.183 mensuales para cubrir la canasta de crianza de un niño de 0 a 12 años. Una suba de 0,9% en el mes y de hasta 19% en un año, aunque por debajo de la inflación.