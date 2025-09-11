Paso a paso para estimar la suba de alquileres desde octubre

Por ejemplo, un alquiler que comenzó en junio a $400.000, con ajuste trimestral por IPC, deberá abonar en septiembre alrededor de $421.975, de acuerdo con el índice de los últimos tres meses (junio, julio y agosto).

ALQUILER

Contratos con ICL

Algunos contratos previos a la derogación todavía se rigen por el Índice de Contrato de Locación (ICL), que solía aplicarse de forma anual pero ahora puede fijarse en plazos más cortos.

Un acuerdo iniciado en junio a $400.000, con actualización trimestral por ICL, pasará en septiembre a $430.790.

ALQUILER (2)

Existen calculadoras en línea —como las del Instituto de la Vivienda de la Ciudad y el sitio Arquiler— que permiten estimar el ajuste. Solo hay que ingresar:

Valor inicial del contrato.

Fecha de inicio.

Frecuencia de actualización.

Índice elegido (IPC o ICL).

Con estos datos, propietarios e inquilinos pueden anticipar el monto a pagar en octubre y evitar sorpresas.