Con la derogación de la Ley de Alquileres, la mayoría de los contratos se actualiza hoy por inflación y en plazos trimestrales o cuatrimestrales. A partir de octubre, los inquilinos cuyos convenios lleguen a la fecha de ajuste deberán aplicar la nueva suba tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que el INDEC publicó esta semana.
Paso a paso para estimar la suba de alquileres desde octubre
Desde octubre, los alquileres que se actualizan por IPC tendrán un aumento según la inflación acumulada del trimestre. El INDEC informó un 1,9 % en agosto y un 33,6 % en lo que va del año.