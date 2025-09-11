"
Paso a paso para estimar la suba de alquileres desde octubre

Desde octubre, los alquileres que se actualizan por IPC tendrán un aumento según la inflación acumulada del trimestre. El INDEC informó un 1,9 % en agosto y un 33,6 % en lo que va del año.

Con la derogación de la Ley de Alquileres, la mayoría de los contratos se actualiza hoy por inflación y en plazos trimestrales o cuatrimestrales. A partir de octubre, los inquilinos cuyos convenios lleguen a la fecha de ajuste deberán aplicar la nueva suba tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que el INDEC publicó esta semana.

El dato clave es que el IPC de agosto 2025 fue de 1,9 %, lo que llevó la inflación acumulada del año al 33,6 %. Con ese número, propietarios e inquilinos pueden calcular cuánto subirán los alquileres el próximo mes.

Cómo calcular el aumento por IPC

  • Se suman los porcentajes de IPC de cada mes del período pactado (tres o cuatro meses).

  • El acumulado resultante se aplica al valor base del contrato.

Por ejemplo, un alquiler que comenzó en junio a $400.000, con ajuste trimestral por IPC, deberá abonar en septiembre alrededor de $421.975, de acuerdo con el índice de los últimos tres meses (junio, julio y agosto).

ALQUILER

Contratos con ICL

Algunos contratos previos a la derogación todavía se rigen por el Índice de Contrato de Locación (ICL), que solía aplicarse de forma anual pero ahora puede fijarse en plazos más cortos.

Un acuerdo iniciado en junio a $400.000, con actualización trimestral por ICL, pasará en septiembre a $430.790.

ALQUILER (2)

Existen calculadoras en línea —como las del Instituto de la Vivienda de la Ciudad y el sitio Arquiler— que permiten estimar el ajuste. Solo hay que ingresar:

  • Valor inicial del contrato.

  • Fecha de inicio.

  • Frecuencia de actualización.

  • Índice elegido (IPC o ICL).

Con estos datos, propietarios e inquilinos pueden anticipar el monto a pagar en octubre y evitar sorpresas.

