Murió el joven motociclista que chocó con una camioneta en Rivadavia

Jeremías Gregorio Galán Quiroga, de 20 años, sufrió graves heridas tras el accidente ocurrido en la madrugada de ayer en Avenida Libertador y Las Palmas.

La suerte de Jeremías Gregorio Galán Quiroga, de 20 años, quedó sellada en la madrugada de ayer cuando protagonizó un accidente en inmediaciones de Avenida Libertador y Las Palmas, en Rivadavia. El joven circulaba en su motocicleta por Las Palmas e impactó contra una camioneta Hilux, conducida por Martiniano Alcoba Arena, de 19 años, que transitaba por Libertador de Este a Oeste.

El impacto fue de tal magnitud que la moto quedó “colgada” de un basurero. Tras el accidente, Galán Quiroga fue trasladado al Servicio de Urgencias del Hospital Rawson, donde recibió atención médica, pero poco pudieron hacer los profesionales y en las últimas horas perdió la vida.

El fiscal Francisco Nicolía, subrogante de Iván Grassi, confirmó que el conductor de la camioneta dio resultado negativo en el test de alcoholemia, mientras que se aguarda el resultado del estudio correspondiente al motociclista.

