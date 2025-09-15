La suerte de Jeremías Gregorio Galán Quiroga, de 20 años, quedó sellada en la madrugada de ayer cuando protagonizó un accidente en inmediaciones de Avenida Libertador y Las Palmas, en Rivadavia. El joven circulaba en su motocicleta por Las Palmas e impactó contra una camioneta Hilux, conducida por Martiniano Alcoba Arena, de 19 años, que transitaba por Libertador de Este a Oeste.
Murió el joven motociclista que chocó con una camioneta en Rivadavia
Jeremías Gregorio Galán Quiroga, de 20 años, sufrió graves heridas tras el accidente ocurrido en la madrugada de ayer en Avenida Libertador y Las Palmas.