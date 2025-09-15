Murió el joven motociclista que chocó con una camioneta en Rivadavia

El impacto fue de tal magnitud que la moto quedó “colgada” de un basurero. Tras el accidente, Galán Quiroga fue trasladado al Servicio de Urgencias del Hospital Rawson, donde recibió atención médica, pero poco pudieron hacer los profesionales y en las últimas horas perdió la vida.

El fiscal Francisco Nicolía, subrogante de Iván Grassi, confirmó que el conductor de la camioneta dio resultado negativo en el test de alcoholemia, mientras que se aguarda el resultado del estudio correspondiente al motociclista.