"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Mundial de Clubes

Presentaron el Mundial de clubes masculino de hockey sobre patines

El Mundial de Clubes masculino de hockey sobre patines se jugará del 1 al 5 de octubre en el estadio Aldo Cantoni. Olimpia y Valenciano, los sanjuaninos del torneo.

Luego del exitoso Mundial de Clubes femenino realizado en mayo, San Juan volverá a recibir un evento de talla global, esta vez con la primera edición del Mundial de Clubes masculino de hockey sobre patines. La competencia se desarrollará entre el 1 y el 5 de octubre en el Estadio Aldo Cantoni, epicentro histórico del deporte en la provincia.

El mundial de clubes es organizado por World Skate (WS), en conjunto con el Gobierno de San Juan y enfrenta a los clubes campeones y subcampeones masculinos (desde 1983) y femeninos (desde 2018) de la Liga Europea y del Campeonato Panamericano, a los que en esta ocasión se suma un representante Australiano.

San Juan, denominada la “capital mundial del hockey sobre patines”, asegura un campeonato de excelencia, basado en la experiencia de hombres y mujeres, dedicados a difundir y desarrollar el deporte que mejor nos representa en el país y en el mundo. Es por eso que ha sido sede en 1986, 2018, 2024 y 2025 de este torneo, antes denominado Copa Intercontinental.

Te puede interesar...

El certamen contará con ocho equipos de distintas partes del mundo, y San Juan tendrá doble representación: por un lado, Olimpia, actual campeón de Liga Argentina, y por otro, Valenciano, campeón de Superliga Argentina.

El campeonato Mundial de Clubes de HSP 2025 masculino contará con la presencia de ocho clubes que representan lo mejor del hockey masculino en sus respectivas regiones:

El certamen estará dividido en dos zonas de cuatro equipos cada una:

Grupo A

  • Sporting Lisboa (Portugal)
  • Andes Talleres (Mendoza, Argentina)
  • FC Barcelona (España)
  • Olimpia Patín Club (San Juan, Argentina)

Grupo B

  • OC Barcelos (Portugal)
  • HC San Jorge (Chile)
  • Melbourne Roller Hockey Club (Australia)
  • Centro Valenciano (San Juan, Argentina)
aldo cantoni.jpg

PRIMERA FASE - FIXTURE DE PARTIDOS

La fase de grupos se disputará del 1 al 3 de octubre con horarios a confirmar en el Aldo Cantoni:

01/10

  • Sporting Lisboa vs. Olimpia PC (Grupo A)
  • Andes Talleres vs. FC Barcelona (Grupo A)
  • OC Barcelos vs. Centro Valenciano (Grupo B)
  • HC San Jorge vs. Melbourne RHC (Grupo B)

02/10

  • Andes Talleres vs. Sporting Lisboa (Grupo A)
  • FC Barcelona vs. Olimpia PC (Grupo A)
  • HC San Jorge vs. OC Barcelos (Grupo B)
  • Melbourne RHC vs. Centro Valenciano (Grupo B)

03/10

  • Olimpia PC vs. Andes Talleres (Grupo A)
  • Sporting Lisboa vs. FC Barcelona (Grupo A)
  • Centro Valenciano vs. HC San Jorge (Grupo B)
  • OC Barcelos vs. Melbourne RHC (Grupo B)

SEGUNDA FASE - INSTANCIAS DECISIVAS

El campeonato continuará con las fases eliminatorias, que se jugarán los días 4 y 5 de octubre:

04/10 – Semifinales y cruces (horarios a confirmar)

  • 1º Grupo A vs. 2º Grupo B
  • 2º Grupo A vs. 1º Grupo B
  • 3º Grupo A vs. 4º Grupo B
  • 4º Grupo A vs. 3º Grupo B

05/10 – Finales y definiciones (horarios a confirmar)

  • Final por el 1º y 2º puesto
  • Perdedores de semifinales: Partido por el 3º y 4º puesto
  • Ganadores cruces 3º/4º: Partido por el 5º y 6º puesto
  • Perdedores cruces 3º/4º: Partido por el 7º y 8º puesto

Temas

Te puede interesar