Presentaron el Mundial de clubes masculino de hockey sobre patines

El certamen contará con ocho equipos de distintas partes del mundo, y San Juan tendrá doble representación: por un lado, Olimpia, actual campeón de Liga Argentina, y por otro, Valenciano, campeón de Superliga Argentina.
El campeonato Mundial de Clubes de HSP 2025 masculino contará con la presencia de ocho clubes que representan lo mejor del hockey masculino en sus respectivas regiones:
El certamen estará dividido en dos zonas de cuatro equipos cada una:
Grupo A
- Sporting Lisboa (Portugal)
- Andes Talleres (Mendoza, Argentina)
- FC Barcelona (España)
- Olimpia Patín Club (San Juan, Argentina)
Grupo B
- OC Barcelos (Portugal)
- HC San Jorge (Chile)
- Melbourne Roller Hockey Club (Australia)
- Centro Valenciano (San Juan, Argentina)
PRIMERA FASE - FIXTURE DE PARTIDOS
La fase de grupos se disputará del 1 al 3 de octubre con horarios a confirmar en el Aldo Cantoni:
01/10
- Sporting Lisboa vs. Olimpia PC (Grupo A)
- Andes Talleres vs. FC Barcelona (Grupo A)
- OC Barcelos vs. Centro Valenciano (Grupo B)
- HC San Jorge vs. Melbourne RHC (Grupo B)
02/10
- Andes Talleres vs. Sporting Lisboa (Grupo A)
- FC Barcelona vs. Olimpia PC (Grupo A)
- HC San Jorge vs. OC Barcelos (Grupo B)
- Melbourne RHC vs. Centro Valenciano (Grupo B)
03/10
- Olimpia PC vs. Andes Talleres (Grupo A)
- Sporting Lisboa vs. FC Barcelona (Grupo A)
- Centro Valenciano vs. HC San Jorge (Grupo B)
- OC Barcelos vs. Melbourne RHC (Grupo B)
SEGUNDA FASE - INSTANCIAS DECISIVAS
El campeonato continuará con las fases eliminatorias, que se jugarán los días 4 y 5 de octubre:
04/10 – Semifinales y cruces (horarios a confirmar)
- 1º Grupo A vs. 2º Grupo B
- 2º Grupo A vs. 1º Grupo B
- 3º Grupo A vs. 4º Grupo B
- 4º Grupo A vs. 3º Grupo B
05/10 – Finales y definiciones (horarios a confirmar)
- Final por el 1º y 2º puesto
- Perdedores de semifinales: Partido por el 3º y 4º puesto
- Ganadores cruces 3º/4º: Partido por el 5º y 6º puesto
- Perdedores cruces 3º/4º: Partido por el 7º y 8º puesto