Presentaron el Mundial de clubes masculino de hockey sobre patines

El mundial de clubes es organizado por World Skate (WS), en conjunto con el Gobierno de San Juan y enfrenta a los clubes campeones y subcampeones masculinos (desde 1983) y femeninos (desde 2018) de la Liga Europea y del Campeonato Panamericano, a los que en esta ocasión se suma un representante Australiano.

San Juan, denominada la “capital mundial del hockey sobre patines”, asegura un campeonato de excelencia, basado en la experiencia de hombres y mujeres, dedicados a difundir y desarrollar el deporte que mejor nos representa en el país y en el mundo. Es por eso que ha sido sede en 1986, 2018, 2024 y 2025 de este torneo, antes denominado Copa Intercontinental.