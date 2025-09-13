Una explosión en un bar de Madrid dejó al menos 25 heridos

El estallido sacudió la zona con tanta fuerza que los vidrios de varios edificios se rompieron y algunos vehículos estacionados sufrieron daños. Las víctimas, en su mayoría clientes y trabajadores del bar, fueron atendidas en el lugar antes de ser trasladadas a distintos hospitales de la ciudad.

Operativo de emergencia con drones y perros rastreadores

La magnitud del accidente movilizó un gran despliegue de recursos. Según Emergencias Madrid, participaron 13 dotaciones de Samur-PC (Protección Civil), 18 de Bomberos del Ayuntamiento y varias unidades del Servicio de Urgencia Médica (SUMMA).

Además, la Sección de Apoyo Aéreo de la Policía Municipal trabajó con drones para supervisar la zona desde el aire y facilitar las labores de los rescatistas. Paralelamente, perros rastreadores fueron utilizados en la búsqueda de posibles víctimas atrapadas entre los restos del local.

Heridos y hospitalizados: tres graves y dos en estado crítico

Los equipos médicos confirmaron que entre los 25 heridos, tres presentaban lesiones de gravedad y otros dos fueron catalogados como “potencialmente graves”. En las imágenes difundidas en redes sociales se pudo ver cómo una de las víctimas era retirada en camilla mientras los bomberos despejaban la zona.

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, explicó que varios vecinos fueron evacuados y hospitalizados con heridas leves, mientras que se tomó la decisión de desalojar nueve viviendas que resultaron seriamente afectadas por la onda expansiva.

La vicealcaldesa informó que los daños no se limitaron al bar, sino que también comprometieron la estructura del edificio. “El edificio está en una situación complicada, sobre todo los forjados que han sufrido mucho. Tanto el local contiguo como el propio bar están muy afectados, al igual que las plantas superiores”, señaló Sanz, citada por el diario ABC.

Los bomberos realizan un estudio detallado del inmueble para determinar si es habitable o si será necesario clausurarlo de forma definitiva. Por el momento, los residentes deberán permanecer fuera de sus casas hasta que se garantice su seguridad.