La Fiscalía de San Juan confirmó este lunes que Jonatan Ezequiel Vega Tornello, de 40 años, falleció a causa de un infarto agudo de miocardio mientras se encontraba trabajando en la empresa Industrias Chirino, en Rawson. El hecho ocurrió el pasado sábado por la mañana, en medio de su jornada laboral como chofer de autoelevadores.
Informaron el motivo de deceso del hombre que se descompensó en una fabrica
