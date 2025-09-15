Informaron el motivo de deceso del hombre que se descompensó en una fabrica

De acuerdo al informe forense, el deceso fue natural y no violento. El trabajador no tenía antecedentes de enfermedades previas ni se encontraba bajo tratamiento médico, lo que acentuó la sorpresa y el dolor entre sus compañeros y familiares.

Según testigos, Vega Tornello había manifestado sentir dolores en el pecho y malestar general poco antes de desplomarse. En un intento por aliviarse, se dirigió al baño para mojarse la cara. Al salir, perdió el conocimiento y cayó al piso frente a sus colegas.