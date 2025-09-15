"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > hombre

Informaron el motivo de deceso del hombre que se descompensó en una fabrica

La autopsia confirmó que Jonatan Ezequiel Vega Tornello, de 40 años, falleció de manera natural tras sufrir un infarto agudo de miocardio en su lugar de trabajo.

La Fiscalía de San Juan confirmó este lunes que Jonatan Ezequiel Vega Tornello, de 40 años, falleció a causa de un infarto agudo de miocardio mientras se encontraba trabajando en la empresa Industrias Chirino, en Rawson. El hecho ocurrió el pasado sábado por la mañana, en medio de su jornada laboral como chofer de autoelevadores. mientras se encontraba trabajando en la empresa Industrias Chirino, en Rawson. El hecho ocurrió el pasado sábado por la mañana, en medio de su jornada laboral como chofer de autoelevadores.

De acuerdo al informe forense, el deceso fue natural y no violento. El trabajador no tenía antecedentes de enfermedades previas ni se encontraba bajo tratamiento médico, lo que acentuó la sorpresa y el dolor entre sus compañeros y familiares.

Según testigos, Vega Tornello había manifestado sentir dolores en el pecho y malestar general poco antes de desplomarse. En un intento por aliviarse, se dirigió al baño para mojarse la cara. Al salir, perdió el conocimiento y cayó al piso frente a sus colegas.

Te puede interesar...

De inmediato, brigadistas de la empresa y personal del 107 intervinieron para asistirlo, pero pese a los esfuerzos de reanimación no lograron revertir la situación. Minutos después se constató su fallecimiento en el lugar.

La muerte repentina de Vega Tornello causó conmoción tanto en la empresa como en su entorno personal. El trabajador era reconocido por su compromiso laboral y cercanía con sus compañeros, quienes este lunes lo recordaron con profundo pesar.

Temas

Te puede interesar