Intento de estafa: no fueron a la audiencia y ahora tienen pedido de captura

La actitud sospechosa —como la exigencia de no acudir al juzgado— llevó a la víctima a consultar por canales oficiales, donde descubrió que la línea ya no pertenecía a la dependencia judicial. De inmediato, radicó la denuncia.

image

A partir de ese momento, la fiscalía —a cargo de Pablo Martín y con los ayudantes fiscales Federico Martínez y Franco Rodríguez— realizó allanamientos y secuestró celulares y chips vinculados a los acusados, incluido el número que había pertenecido al juzgado.

El 9 de septiembre, durante uno de esos procedimientos, la pareja fue notificada de la investigación. Sin embargo, no compareció a la audiencia de formalización prevista para este lunes, lo que motivó que el juez los declarara en rebeldía y ordenara su detención.

El delito que se les imputa es estafa en grado de tentativa, por el que podrían enfrentar una pena de hasta seis años de prisión. La Policía tiene instrucciones de detenerlos de inmediato si no se presentan voluntariamente en Tribunales.