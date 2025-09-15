La investigación por una estafa en grado de tentativa derivó este lunes en un pedido de captura contra Cristian Segura y Laura Natalia Vargas, ambos oriundos de Caucete. El juez de Garantías Diego Manuel Sanz adoptó la medida luego de que la pareja no se presentara a la audiencia en la que debía ser imputada formalmente, pese a estar debidamente notificada.
Intento de estafa: no fueron a la audiencia y ahora tienen pedido de captura
El juez de Garantías ordenó la detención de una pareja acusada de intentar estafar a un vecino usando un número de WhatsApp que perteneció al Juzgado de Paz de Capital.