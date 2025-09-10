Inflación de agosto: cómo impactará en jubilaciones y pensiones de Anses

El transporte registró la mayor suba del mes (3,6%), mientras que prendas de vestir y calzado mostraron una baja de 0,3%. Según el informe, la reciente volatilidad cambiaria tuvo un impacto limitado sobre los precios al consumidor debido a la baja actividad del consumo, que dificulta trasladar los mayores costos a los productos en góndola.

El dato de inflación tiene un efecto directo sobre las jubilaciones, pensiones y asignaciones de la Anses, que se actualizan mensualmente bajo la fórmula de movilidad vigente, basada en los índices de precios del INDEC. Este mecanismo busca que los haberes se mantengan alineados con la inflación y protejan el poder adquisitivo de los beneficiarios.