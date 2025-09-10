El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de agosto 2025 fue del 1,9%, ubicándose por debajo de lo esperado, que rondaba entre 2% y 2,2%. El acumulado del año alcanza 19,5%, mientras que la medición interanual contra agosto de 2024 llegó a 33,6%.
Inflación de agosto: cómo impactará en jubilaciones y pensiones de Anses
La inflación fue del 1,9% en agosto, por debajo de lo esperado. El aumento impactará en jubilaciones y pensiones a partir de octubre, y la mínima pasará a $326.362.