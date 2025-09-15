"
Amenaza de bomba en Calingasta obligó a evacuar una escuela

Un llamado anónimo al 911 alertó sobre un supuesto artefacto explosivo en la escuela La Capilla. Bomberos no hallaron nada, pero evacuaron a alumnos y docentes, y se suspendieron las actividades.

La tarde de este lunes en Villa Calingasta estuvo marcada por momentos de tensión. Minutos después de las 14:00, un llamado anónimo al 911 advirtió sobre la supuesta colocación de un artefacto explosivo en la escuela La Capilla, lo que obligó a activar de inmediato el protocolo de seguridad.

El aviso fue derivado desde el CISEM a la Comisaría 16ª, a cargo del comisario Pablo César Escobar, quien se comunicó de inmediato con la vicedirectora del establecimiento, Mirta Rojas. En conjunto, dispusieron la evacuación preventiva. Docentes, personal auxiliar y estudiantes abandonaron las aulas de manera ordenada, mientras padres y familiares acudían al lugar para retirar a los menores.

Minutos después, integrantes del cuerpo de Bomberos revisaron cada sector del edificio escolar. La inspección fue exhaustiva y no hallaron explosivos ni elementos sospechosos.

Aunque no hubo heridos ni daños materiales, el episodio derivó en la suspensión de las clases durante toda la jornada y en la cancelación del acto por el Día del Maestro, que estaba previsto para la tarde.

La Policía abrió el Legajo N.º 34/25, caratulado como “Amenaza de bomba”, que quedó en manos de la UFI Genérica. El objetivo es dar con los responsables de la falsa alarma que generó conmoción en toda la comunidad educativa.

