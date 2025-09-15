Amenaza de bomba en Calingasta obligó a evacuar una escuela

El aviso fue derivado desde el CISEM a la Comisaría 16ª, a cargo del comisario Pablo César Escobar, quien se comunicó de inmediato con la vicedirectora del establecimiento, Mirta Rojas. En conjunto, dispusieron la evacuación preventiva. Docentes, personal auxiliar y estudiantes abandonaron las aulas de manera ordenada, mientras padres y familiares acudían al lugar para retirar a los menores.

Minutos después, integrantes del cuerpo de Bomberos revisaron cada sector del edificio escolar. La inspección fue exhaustiva y no hallaron explosivos ni elementos sospechosos.