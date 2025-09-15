La tarde de este lunes en Villa Calingasta estuvo marcada por momentos de tensión. Minutos después de las 14:00, un llamado anónimo al 911 advirtió sobre la supuesta colocación de un artefacto explosivo en la escuela La Capilla, lo que obligó a activar de inmediato el protocolo de seguridad.
Amenaza de bomba en Calingasta obligó a evacuar una escuela
Un llamado anónimo al 911 alertó sobre un supuesto artefacto explosivo en la escuela La Capilla. Bomberos no hallaron nada, pero evacuaron a alumnos y docentes, y se suspendieron las actividades.