San Juan brilló: 24 medallas en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

La delegación sanjuanina cerró una participación histórica en la primera edición de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento, disputados en Rosario, al conseguir 24 medallas entre disciplinas olímpicas y paralímpicas, con seis de oro.

El deporte de San Juan volvió a demostrar su jerarquía en el plano nacional. Durante la última semana, en la ciudad de Rosario, la delegación provincial cosechó 24 medallas en la primera edición de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento, una cita que reunió a los mejores exponentes del país en disciplinas olímpicas y paralímpicas.

image

Rendimiento olímpico

En la rama olímpica, los sanjuaninos lograron 11 medallas.

  • Oro (2): Thomas Castañeda se consagró en el triatlón individual masculino, mientras que Maribel Aguirre se llevó el primer puesto en ciclismo ruta contrarreloj femenina.

  • Plata (4): Ángel Oropel (ciclismo ruta pelotón), Lisandro Bravo (ciclismo pista ómnium), Maribel Aguirre (ciclismo pista ómnium) y el equipo de vóley masculino.

  • Bronce (5): Aguirre sumó otra medalla en ciclismo ruta (pelotón), Jeremías Fernández en judo -90 kg, la posta mixta de triatlón y otras dos conquistas en pista.

    image

El paraciclismo fue la gran figura en el ámbito paralímpico, donde San Juan acumuló 14 medallas. El tándem Pérez/Quinteros dominó la pista con cuatro oros en contrarreloj, kilómetro, persecución y pelotón. También aportaron preseas David Maldonado, Joel Galván, el tándem Álvarez/Tejada y Mitar Cokljat, alcanzando un total de 4 oros, 5 platas y 4 bronces.

El sistema de clasificación paralímpico dejó a varios sanjuaninos en puestos destacados aunque sin podio, debido a la exigencia de contar con al menos tres competidores por categoría.

Balance final

Con este desempeño, San Juan cerró su participación con un total de 24 medallas:

  • Oro: 6 (2 olímpicas y 4 paralímpicas)

  • Plata: 9 (4 olímpicas y 5 paralímpicas)

  • Bronce: 9 (5 olímpicas y 4 paralímpicas)

El resultado ratifica el crecimiento del deporte en la provincia, impulsado por el trabajo de atletas, entrenadores y el apoyo sostenido del Gobierno de San Juan, que facilita la preparación y participación en competencias de elite.

