La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) se expresó públicamente en rechazo a los vetos del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario y a la Ley de Emergencia Pediátrica. En conferencia de prensa realizada este lunes a las 9.30 horas, el rector Tadeo Berenguer, acompañado por la vicedecana Andrea Leceta y miembros del Consejo Superior, remarcó: “Estamos convencidos de que la UNSJ está comprometida con la lucha del sistema universitario, que desde Domingo Faustino Sarmiento es la columna vertebral de este país”.
Berenguer apuntó contra el autoritarismo de Milei y convocó a una marcha universitaria
El rector de la UNSJ, junto a autoridades del Consejo Superior, anunció en conferencia de prensa la participación en la movilización contra los vetos presidenciales. La marcha en San Juan será este miércoles desde las 17 horas.