"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > UNSJ

Berenguer apuntó contra el autoritarismo de Milei y convocó a una marcha universitaria

El rector de la UNSJ, junto a autoridades del Consejo Superior, anunció en conferencia de prensa la participación en la movilización contra los vetos presidenciales. La marcha en San Juan será este miércoles desde las 17 horas.

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) se expresó públicamente en rechazo a los vetos del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario y a la Ley de Emergencia Pediátrica. En conferencia de prensa realizada este lunes a las 9.30 horas, el rector Tadeo Berenguer, acompañado por la vicedecana Andrea Leceta y miembros del Consejo Superior, remarcó: “Estamos convencidos de que la UNSJ está comprometida con la lucha del sistema universitario, que desde Domingo Faustino Sarmiento es la columna vertebral de este país”.

Berenguer sostuvo que “lo que hace Milei es autoritarismo y el sistema republicano debe impedir eso”. En ese sentido, apeló a la sensibilidad y responsabilidad de los legisladores: “No pueden negarse a sostener la formación de profesionales. Esta ley busca recomponer el desfase presupuestario entre diciembre de 2023 y la actualidad. Llevamos dos años sin presupuesto y la responsabilidad es recomponer lo perdido: el 45% de salarios, además de un sistema de ciencia y técnica devastado”.

Tadeo Berenguer, rector de la UNSJ

Te puede interesar...

El rector recordó que en diciembre de 2024 la UNSJ recibió un aporte de Nación de 1.100 millones de pesos, mientras que en agosto se registró una caída de 400 millones. “Tenemos auditorías todos los meses, desde Nación y ahora también desde el Ejecutivo. Es falso el slogan de que no queríamos ser auditados”, aclaró.

La Marcha Federal Universitaria se realizará este miércoles. En San Juan, la convocatoria será a las 17 horas desde la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, con destino final en el Rectorado de la UNSJ.

“Convocamos a toda la comunidad sanjuanina, como lo hicimos en 2024, para defender el sistema educativo que permite el ascenso social. Estamos orgullosos de nuestros profesionales y no vamos a abandonar la educación pública”, finalizó Berenguer.

Temas

Te puede interesar