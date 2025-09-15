Berenguer apuntó contra el autoritarismo de Milei y convocó a una marcha universitaria

El rector recordó que en diciembre de 2024 la UNSJ recibió un aporte de Nación de 1.100 millones de pesos, mientras que en agosto se registró una caída de 400 millones. “Tenemos auditorías todos los meses, desde Nación y ahora también desde el Ejecutivo. Es falso el slogan de que no queríamos ser auditados”, aclaró.

La Marcha Federal Universitaria se realizará este miércoles. En San Juan, la convocatoria será a las 17 horas desde la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, con destino final en el Rectorado de la UNSJ.

“Convocamos a toda la comunidad sanjuanina, como lo hicimos en 2024, para defender el sistema educativo que permite el ascenso social. Estamos orgullosos de nuestros profesionales y no vamos a abandonar la educación pública”, finalizó Berenguer.