El INDEC difundirá hoy la inflación de agosto: analistas prevén cerca del 2%

En ese sentido, algunas consultoras relevadas por un medio nacional coincidieron con la proyección, ya que en las últimas semanas de julio, la suba del dólar encendió alarmas sobre un posible traslado a los precios.

Los economistas explicaron que el salto cambiario no se profundizó, aunque la divisa quedó por encima de los $1300, un nivel más alto que el previsto. De todas formas, la volatilidad impactó en alimentos y bebidas, así como en bienes varios y equipamiento para el hogar, ya que esa presión sobre los precios sí se trasladó al indicador de agosto.

Según Equilibra, el IPC del octavo mes será de 2%. Allí señalaron que el dato se explicó por el aumento de los precios Estacionales (2,5%) y Regulados (2,4%).

A su vez, detallaron que los rubros que más subieron en agosto -de acuerdo a sus relevamientos- fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (4,1%); Transporte (3%); Bienes y servicios varios (2,5%) y Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (2,2%).

En EcoGo también estimaron un 2% para agosto y explicaron: “Si bien la inflación se mantuvo controlada, la persistencia de la volatilidad en un esquema que prioriza el corto impone dudas sobre su sostenibilidad”.

Para OJF, la inflación de agosto fue de 2,1% mensual y registró un crecimiento interanual de 32,2%. Así, la inflación general acumulada fue de 19,7%.

“En cuanto a los principales rubros, Bienes Varios, Alimentos y bebidas y Equipamiento y funcionamiento del hogar encabezaron las subas del mes, registrando alzas mensuales de 6,5% y 2,9% y 2,6% respectivamente, seguidos por Transporte y comunicaciones y Salud, que presentaron una variación de 2,2%, y 1,9%”, argumentaron.

La consultora Invecq, en tanto, indicó que la variación mensual se ubicará en torno al 2,1% para el nivel general.

La inflación en CABA fue de 1,6% en agosto

La inflación de agosto fue de 1,6% en la Ciudad de Buenos Aires. Implica una desaceleración de 0,9 contra julio, cuando fue de 2,5%.

Así, el IPC de CABA acumula un aumento de 20% en los primeros ocho meses de 2025. A nivel interanual, el indicador de precios de la Ciudad acumula un alza de 37,4%.

La variación de agosto en los precios porteños estuvo impulsada por aumentos en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; transporte; salud: alimentos y bebidas no alcohólicas; restaurantes y hoteles.