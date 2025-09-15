"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > pizza

Aceite de oliva, alcauciles y albahaca: los secretos de la mejor pizza sanjuanina

La pizza ganadora, hecha con harina, aceite de oliva, salsa de tomate, jamón, albahaca y alcaucil entre otros ingredientes locales, se convirtió en la receta insignia de la identidad gastronómica provincial.

La pizza sanjuanina ya tiene su fórmula y un nombre propio que la representa. El joven pizzero Alex Jara fue consagrado como el primer ganador del Concurso Pizza Sanjuanina, imponiéndose en la final desarrollada en el Centro de Convenciones Barrena Guzmán, en el marco de la Expo Olivícola.

La propuesta de Jara conquistó al jurado con una preparación que respetó la esencia del certamen: elaborar una pizza con productos sanjuaninos. La receta incluyó harina, aceite de oliva, salsa de tomate, jamón, albahaca y alcaucil, entre otros ingredientes locales que aportaron sabor y originalidad.

pizza ganadora pre

Te puede interesar...

Una final reñida con talento sanjuanino

El concurso reunió a más de 30 participantes que buscaron mostrar su talento y creatividad. Luego de una primera etapa clasificatoria, llegaron a la final siete pizzeros: Mirko Rupcic, Erik Zamora, Iván Arnold, Nicolás Pereyra, Alejandro Balero, Alberto Videla y el flamante campeón, Alex Jara.

En una definición ajustada, el jurado de especialistas —integrado por representantes de la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de Argentina (APyCE), del Ministerio de la Producción y de la Universidad Católica de Cuyo— destacó la calidad de las propuestas y la impronta local de cada receta. Todo el proceso fue supervisado por la Escribanía Mayor de Gobierno, lo que garantizó la transparencia de la competencia.

Un plato con identidad

Más allá del resultado, el Concurso Pizza Sanjuanina tuvo como objetivo poner en valor la riqueza gastronómica provincial y consolidar un plato que pueda convertirse en símbolo de identidad. En este marco, la victoria de Jara fue celebrada como un hito que combina tradición, creatividad y pasión por la cocina.

“Se trata de destacar lo nuestro, de mostrar que con ingredientes locales podemos crear una pizza que represente a San Juan”, señalaron desde la organización.

Con su triunfo, Alex Jara no solo se llevó el máximo galardón, sino que también se convirtió en referente de esta primera edición, escribiendo la primera página de la historia de un certamen que promete crecer en los próximos años.

Temas

Te puede interesar