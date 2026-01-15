En una intervención realizada por personal de la Comisaría 4°, se logró la detención de un individuo identificado como Barrera Martínez, de 34 años, acusado de intentar robar un vehículo que se encontraba estacionado en la vía pública en la zona de Villa Villicum, Capital.
Quiso robar una moto, fue sorprendido y golpeó en los genitales a los policías
