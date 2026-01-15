"
Quiso robar una moto, fue sorprendido y golpeó en los genitales a los policías

Un hombre de 34 años fue aprehendido en Villa Villicum tras intentar sustraer un rodado y agredir violentamente a los efectivos que intervinieron en el operativo.

En una intervención realizada por personal de la Comisaría 4°, se logró la detención de un individuo identificado como Barrera Martínez, de 34 años, acusado de intentar robar un vehículo que se encontraba estacionado en la vía pública en la zona de Villa Villicum, Capital.

El hecho se produjo cuando el propietario de una motocicleta Corven TXR 250 cc, de color roja con negro, sorprendió al delincuente mientras este intentaba violentar el candado de seguridad del rodado. Ante la situación, el damnificado, un joven de 27 años, alertó de inmediato a los efectivos policiales que patrullaban el área.

Al momento de la aprehensión, el sospechoso opuso una feroz resistencia. Según informaron fuentes policiales, Martínez propinó golpes de punta de pie a los uniformados, impactando en el ojo derecho de uno de ellos y atacando en las partes íntimas a dos de los efectivos presentes.

Finalmente, el sujeto fue reducido y trasladado a la dependencia policial. Por disposición del Ayudante Fiscal, Dr. García Thomas, el detenido quedó vinculado al procedimiento especial de Flagrancia, bajo la órbita de la UFI en turno, acusado del intento de robo y la agresión a la autoridad.

