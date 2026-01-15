Quiso robar una moto, fue sorprendido y golpeó en los genitales a los policías

El hecho se produjo cuando el propietario de una motocicleta Corven TXR 250 cc, de color roja con negro, sorprendió al delincuente mientras este intentaba violentar el candado de seguridad del rodado. Ante la situación, el damnificado, un joven de 27 años, alertó de inmediato a los efectivos policiales que patrullaban el área.

Al momento de la aprehensión, el sospechoso opuso una feroz resistencia. Según informaron fuentes policiales, Martínez propinó golpes de punta de pie a los uniformados, impactando en el ojo derecho de uno de ellos y atacando en las partes íntimas a dos de los efectivos presentes.