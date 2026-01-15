Condena efectiva para un hombre acusado de disparos y bomba molotov a una casa

Según consta en la causa, el primer hecho ocurrió el 7 de noviembre de 2025, alrededor de las 22 horas, cuando Andrea Terrera se encontraba en su vivienda del Barrio Los Toneles, en Chimbas, junto a sus dos hijos menores de edad. En ese momento se escucharon siete disparos de arma de fuego contra el frente del domicilio. Los proyectiles impactaron en la ventana, la puerta de ingreso y el interior de la casa, causando daños materiales. De acuerdo con testimonios de vecinos, los disparos habrían sido efectuados por Lucas Molina, quien se desplazaba en una motocicleta junto a su hermano.

El segundo hecho se registró el 16 de noviembre, cerca de las 3:50, cuando la víctima volvió a escuchar ruidos en la parte delantera de la vivienda. Al acercarse, constató un foco de incendio, provocado por el arrojo de una bomba molotov, además de nuevos disparos contra el inmueble. Los proyectiles atravesaron la ventana e impactaron en la pared de la cocina. Una vecina indicó que el autor habría sido nuevamente Molina, quien se dio a la fuga en una motocicleta roja.

image

El tercer hecho ocurrió el 28 de noviembre de 2025, durante un allanamiento en el Barrio Valle Grande, en Rawson. En una de las habitaciones del domicilio se halló un pistolón calibre 32, apto para el disparo, que estaba en poder de Molina. El arma no se encontraba registrada y el imputado no figuraba como legítimo usuario, según el informe del RENAR.

La condena

Por estos hechos, Molina fue hallado penalmente responsable de los delitos de amenazas agravadas por el uso de armas y daño, en dos hechos, y de tenencia de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal, todo en concurso ideal, en perjuicio de la víctima y de la seguridad pública.

En la causa intervinieron la fiscal Daniela Pringles, subrogando al Dr. Achem, con la asistencia de la ayudante fiscal Belén Sánchez y la auxiliar Micaela Fernández.